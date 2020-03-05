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05 Mart 2020, Perşembe
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En çok ceza Fener'e

En çok ceza Fener'e

’ndan () 2019-20 sezonunda en çok para cezası alan kulüp oldu.

Sezon başından beri 4 büyük kulübe toplam 4 milyon lira ceza kesildi. Sarı-lacivertliler yaklaşık 1 milyon 700 bin lira para cezası ile ilk sırada yer aldı. Ajansspor'un derlediği habere göre ikinci sırada 800 bin lira ceza ile yer alırken, 'a 750 bin lira, 'a ise 700 bin lira para cezası uygulandı.

  1. 5.3.2020
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