En çok ceza Fener'e
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’ndan (PFDK) 2019-20 sezonunda en çok para cezası alan kulüp Fenerbahçe oldu.
Sezon başından beri 4 büyük kulübe toplam 4 milyon lira ceza kesildi. Sarı-lacivertliler yaklaşık 1 milyon 700 bin lira para cezası ile ilk sırada yer aldı. Ajansspor'un derlediği habere göre ikinci sırada 800 bin lira ceza ile Trabzonspor yer alırken, Beşiktaş'a 750 bin lira, Galatasaray'a ise 700 bin lira para cezası uygulandı.
- 5.3.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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