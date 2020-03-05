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05 Mart 2020, Perşembe
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Daum’dan hocalık dersi

Daum’dan hocalık dersi

Sportif direktörlük için adı geçen, teknik direktörlüğe de getirilebileceği iddia edilen dün fotoğraf paylaştı. 66 yaşındaki çalıştırıcı, 'da teknik direktörlük lisansı veren Hennes-Weisweiler Akademisi'nde ders verdi.

Sportif direktörlük için adı geçen, teknik direktörlüğe de getirilebileceği iddia edilen dün fotoğraf paylaştı. 66 yaşındaki çalıştırıcı, 'da teknik direktörlük lisansı veren Hennes-Weisweiler Akademisi'nde ders verdi. Ünlü Akademi, şu sıralar gündemde olan 'ten Leipzig'in 32 yaşındaki hocası Nagelsmann'a kadar birçok ünlü Alman teknik adamın eğitim aldığı yer. Verilen başarılı eğitimle Almanya'daki 'genç teknik direktör akımı'nın çıkış yeri olarak görülüyor.
  1. 5.3.2020
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