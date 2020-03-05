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05 Mart 2020, Perşembe
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Cami tadilatı 'den

Cami tadilatı Fenerbahçe'den

, ’nin Kaynaşlı ilçesi Bıçkıyanı Köyü’nde bulunan Merkez Cami’nin bakım ve onarım masraflarını üstlendi.

Köy muhtarı Cihan Bayrak, yönetime teşekkür ederek, " Spor Kulübü'ne verdikleri destekten ötürü teşekkür ederim. Camide halıların değişiminden diğer yapılan tüm işlemlere kadar destek oldular" dedi.

  1. 5.3.2020
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