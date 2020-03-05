Cami tadilatı Fenerbahçe'den
Fenerbahçe, Düzce’nin Kaynaşlı ilçesi Bıçkıyanı Köyü’nde bulunan Merkez Cami’nin bakım ve onarım masraflarını üstlendi.
Köy muhtarı Cihan Bayrak, yönetime teşekkür ederek, "Fenerbahçe Spor Kulübü'ne verdikleri destekten ötürü teşekkür ederim. Camide halıların değişiminden diğer yapılan tüm işlemlere kadar destek oldular" dedi.
- 5.3.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
prev next
- Fatih Terim'den oyunculara mesaj! İşte Galatasaray'ın Sivasspor maçı muhtemel 11'i
- EURO 2020 laneti! A Milli Takımımız'ın kadrosunda...
- Kobe Bryant'ın öldüğü kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı!
- Trabzonspor maçı sonrası Fenerbahçe taraftarından Tolga Ciğerci'ye büyük tepki!
- Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İlk temas sağlandı
Cami tadilatı Fenerbahçe'den haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.