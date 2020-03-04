Herkes gider F.Bahçe bakidir
Yanal: Zor şartlar altında göreve başladım. Ben giderim, herkes gider F.Bahçe bakidir.
Fenerbahçe maçının başında son maçına çıkan Ersun Yanal, dün şehit olan Trabzonlu Mehmetçik için başsağlığı dileyerek sözlerine başladı. Tecrübeli çalıştırıcı ayrılığıyla ilgili ise, "Fenerbahçe'ye nerede hizmet etmek gerekiyorsa, ben orada olurum. Zor şartlar altında göreve başladım, zor şartlar altında veda ediyorum. Fenerbahçe birçok yarışa katıldı, düşmeye oynadı, zirvede kaldı ama hiçbir dönem transfer yapamadığı olmadı. Ersun Yanal gider, futbolcular gider ama Fenerbahçe bakidir" yorumunu yaptı. Yanal, görevi bırakırken tazminat talebinde bulunmadığını da sözlerine ekledi.
ERSUN YANAL VEDA ETTİ
Ersun Yanal, Fenerbahçe teknik direktörü unvanıyla son maçına çıktı. 58 yaşındaki çalıştırıcı, ikinci kez 14 Aralık 2018 tarihinde sarı-lacivertlilerin başına geçmişti. Sarı Kanarya'nın başında bu sürede 55 maça çıkan Yanal; 27 galibiyet, 14 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı. Hafta ortasında kulüp ile yollarını ayıran Yanal, yönetimin ricası üzerine Trabzonspor maçında takımın başına çıktığını da belirtti.
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