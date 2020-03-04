Fenerbahçe'nin hedefindeki Niko Kovac konuştu! ''Hazırım''

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları listesinde en tepede bulunan isimlerden biri olan Niko Kovac'ın sözleri sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı...

Fenerbahçe yönetimi yeni teknik direktörü belirlemek için çalışmalarını hızlıca sürdürüyor. Listedeki adaylar arasında değerlendirme yapan Fenerbahçe'nin başına geçebilecek isimlerden olan Niko Kovac, geleceğine dair önemli bir açıklamada bulundu.





TAKIM ÇALIŞTIRMAYA HAZIR!

Son olarak Bayern Münih'te görev yapan Hırvat teknik adam, takım çalıştırmaya hazır olduğunu söyledi. Berliner Kurier'e konuşan Kovac, ''Tekrar teknik direktör olarak çalışmak için coşkuyu, isteği hissetmeye başladım. Tekrar o heyecanı hissediyorum. Yazın çalışmaya başlayacağımı garanti edebilirim. Bunun için hedefli bir şekilde hazırlanıyorum'' ifadelerini kullandı.

Adı Hertha Belin ile de anılan 48 yaşındaki teknik adamın bu sözleri Fenerbahçe taraftarında heyecan yarattı.



NIKO KOVAC KİMDİR?

Almanya doğumlu olan 48 yaşındaki Niko Kovac aslen Hırvattır. Hırvatistan eski millî futbolcusudur. Kariyerine 1990 yılında Hertha Zehlendorf takımında başladı. Hertha BSC II, Hertha Berlin, Bayer Leverkusen, Hamburg, Bayern Munich, Hertha Berlin, Red Bull Salzburg kulüplerinde forma giydi.

Niko Kovac son olarak Bayern Münih'te görev almış ve 3 Kasım 2019'da Alman deviyle yolları ayrılmıştı.