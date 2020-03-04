Fenerbahçe'de flaş gelişme! Akşam idmanında...

Fenerbahçe'de kötü gidişatın ardından yolların ayrıldığı Ersun Yanal Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde oynanan mücadele sonrası takıma veda etmişti... Yanal maç sonu yaptığı veda konuşmasında "Fenerbahçe'de nerede ihtiyaç olursa orada olurum. Zor şartlar altında göreve geldim, zor şartlar altında gidiyorum. Fenerbahçe birçok kupa, liderlik yarışına katıldı. Avrupa'da savaştı. Hiçbir dönemde transfer yapamamazlık olmamıştı." şeklinde konuşmuştu.

Öte yandan Ersun Yanal ile yaşanan ayrılığın ardından teknik adam arayışlarını da sürdüren sarı-lacivertlilerde kaptan Emre Belözoğlu'nun bugün saat 18.00'da yapılacak antrenmana takımın başında çıkacağı öğrenildi.