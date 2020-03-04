Ersun Yanal ile birlikte yardımcıları da ayrılıyor!
Fenerbahçe'de üst üste alınan mağlubiyetler sonrasında Ersun Yanal depremi yaşanmış, tecrübeli teknik adam görevden resmen ayrılmıştı. Yaşanan bu ayrılığın ardından Ersun Yanal Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde oynanan Trabzonspor mücadelesinde son kez sarı-lacivertli kulübede yerini almıştı. Tecrübeli çalıştırıcının ayrılığının yardımcılarının da takımla yolların ayrılacağı öğrenildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın ayrılmasının ardından kendisiyle birlikte göreve gelen yardımcıları da sarı-lacivertli takımla vedalaştı.
Yanal'ın yardımcıları Volkan Kazak, Recep Karatepe ve Niyazi Eniseler ile yollar ayrılırken sarı-lacivertli takımı kulübün bünyesindeki antrenörlerden Fatih Yıldız ve Zeki Murat Göle çalıştıracak.
Süper Lig'in 25. haftasında Cumartesi günü Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam başlayacak olan Fenerbahçe'de takıma antrenmanı Fatih ve Zeki hoca yaptıracak.
Denizlispor maçına teknik direktör olarak kimin çıkaracağı ise henüz belirlenmedi. Yönetim, yeni bir teknik adam ile anlaşamazsa lisansı bulunan antrenörlerden biri Kadıköy'deki maçta sahaya da takımla birlikte çıkacak.
- 04.03.2020
- Güncelleme: 04.03.2020 15:08
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