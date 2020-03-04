Ersun Yanal ile birlikte yardımcıları da ayrılıyor! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
04 Mart 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe F.Bahçe'de deprem! Yanal sonrası o isimler de ayrılıyor...

ile birlikte yardımcıları da ayrılıyor!

Ersun Yanal ile birlikte yardımcıları da ayrılıyor!

'de üst üste alınan mağlubiyetler sonrasında depremi yaşanmış, tecrübeli teknik adam görevden resmen ayrılmıştı. Yaşanan bu ayrılığın ardından Ersun Yanal yarı finalinde oynanan mücadelesinde son kez sarı-lacivertli kulübede yerini almıştı. Tecrübeli çalıştırıcının ayrılığının yardımcılarının da takımla yolların ayrılacağı öğrenildi. İşte detaylar...

'de 'ın ayrılmasının ardından kendisiyle birlikte göreve gelen yardımcıları da sarı-lacivertli takımla vedalaştı.
Yanal'ın yardımcıları Volkan Kazak, Recep Karatepe ve Niyazi Eniseler ile yollar ayrılırken sarı-lacivertli takımı kulübün bünyesindeki antrenörlerden ve Zeki Murat Göle çalıştıracak.

'in 25. haftasında Cumartesi günü Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam başlayacak olan Fenerbahçe'de takıma antrenmanı Fatih ve Zeki hoca yaptıracak.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal dönemi sona erdi

Denizlispor maçına teknik direktör olarak kimin çıkaracağı ise henüz belirlenmedi. Yönetim, yeni bir teknik adam ile anlaşamazsa lisansı bulunan antrenörlerden biri 'deki maçta sahaya da takımla birlikte çıkacak.

  1. 04.03.2020
  2. Güncelleme: 04.03.2020 15:08
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ersun Yanal ile birlikte yardımcıları da ayrılıyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN