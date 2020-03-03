Transferi resmen açıkladılar! Fenerbahçeli Michael Frey...

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de gösterdiği performansla büyük hayal kırıklığına neden olan 2019-20 sezonu başında Almanya'nın Nürnberg takımına kiralanan Michael Frey, Bild'e konuştu.

İsviçreli golcüye dair yer alan haberde, "Michael Frey, sezon sonuna kadar Nürnberg'e ödünç verildi. Ancak, golcü futbolcu ilk defa yaz ayından itibaren Nürnberg'de kalmaktan ısrarlı bir şekilde bahsediyor" denildi.

Öte yandan Frey'in açıklamalarına da yer verilen haberde; "Taraftar, kulüp personelleri ve tüm oyuncular tarafından kabul gördüğümü hissedebiliyorum. Bu yüzden, antrenmana dahi gitmeyi seviyorum. Şimdiye kadar yüzde 100'ümü buraya verdim ve bu, bu takıma değer. Transferim tamamen doğru bir adımdı, burada inanılmaz mutluyum." Sözleri okuyuculara aktarıldı.

"İLGİLENEN TEK KULÜP BİZ DEĞİLİZ"

Nürnberg Sportif Direktörü Robert Palikuca'nın Frey ile ilgili konuşmasına da yer verilen haberde, "Fenerbahçe, oyuncunun menajeri ve oyuncu ile konuşuyoruz. Bununla beraber, şu anda Frey'in bonservisini isteyen tek kulüp olmadığımızı biliyoruz." açıklaması yayınlandı.

BONSERVİSİ 3 MİLYON EURO!

Haberin detaylarında yer alan bilgilere göre Frey'in satın alma opsiyonunun 3 milyon euro olduğu dile getirilirken, "Satın olma seçeneği en az 3 milyon euro. Eğer Frey, Nürnbeg'e transfer olursa rekor bir satın alma olacak. Ancak, Boğaz kulübü (Fenerbahçe) ile sözleşmesi 2022'ye kadar devam ettiğinden, yaz aylarında bir kez daha kiralık transfer düşünülebilir. Frey'in takım ile ilgili görüşleri gelecek hakkında umut veriyor. Frey, geleceği hakkında konuşurken, "Bence şu anda bu konu hakkında konuşmak için çok erken. Burada kendimi çok rahat hissediyorum ve burada uzun süre oynamayı hayal ediyorum. Ama dediğim gibi, her şey benim elimde değil ve doğru olması gereken başka şeyler var." denildi.

"BENİM BURADA BİR ROLÜM VAR"

Haberin son paragrafında Frey'in takım içerisindeki gidişatına dair konuşmasına yer verilirken, "Tabiiki daha çok gol atabileceğim oyunlarda olmak istiyorum. Her oyunda çok şansım var, bu önemli. Biz tehlikeli bir ekibiz ve kesinlikle burada benim bir rolüm var." sözleri aktarıldı.

Michael Frey, bu sezon Nürnberg formasıyla çıktığı toplam 21 müsabakada 5 gol 4 asistlik performans sergilerken 1875 dakika sahada kalmayı başardı.