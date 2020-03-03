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03 Mart 2020, Salı
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Son liman kupa

Son liman kupa

Ligde yarıştan kopan Kanarya yarı final ilk maçında bu akşam ’a konuk olacak.

Süper Lig'de zirveden uzaklaşan , yarı final ilk maçında bugün 'a konuk olacak. Önceliği artık kupaya veren sarı-lacivertliler, 'a avantajlı bir skorla dönerek rövanşta adını finale yazdırmak istiyor. Hedef hiç değilse kupada mutlu sona ulaşıp, 6 yıllık hasreti sonlandırmak. Son olarak 2014'te 'ı yenerek Süper Kupa'yı müzesine getiren Fenerbahçe o tarihten sonra kupa kaldıramadı. Ziraat Türkiye Kupası'na bu sezon 4. turdan katılan Kanarya, sırasıyla , İstanbulspor, ve GMG Kırklarelispor'u elemişti.

  1. 3.3.2020
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