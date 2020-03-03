Son liman kupa

Süper Lig'de zirveden uzaklaşan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında bugün Trabzonspor'a konuk olacak. Önceliği artık kupaya veren sarı-lacivertliler, İstanbul'a avantajlı bir skorla dönerek rövanşta adını finale yazdırmak istiyor. Hedef hiç değilse kupada mutlu sona ulaşıp, 6 yıllık hasreti sonlandırmak. Son olarak 2014'te Galatasaray'ı yenerek TFF Süper Kupa'yı müzesine getiren Fenerbahçe o tarihten sonra kupa kaldıramadı. Ziraat Türkiye Kupası'na bu sezon 4. turdan katılan Kanarya, sırasıyla Tarsus İdman Yurdu, İstanbulspor, Kayserispor ve GMG Kırklarelispor'u elemişti.