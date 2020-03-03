Rodrigues ve Emre yok
Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Garry Rodrigues ile Emre Belözoğlu, Trabzonspor'a karşı da forma giyemeyecek.
Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Garry Rodrigues ile Emre Belözoğlu, Trabzonspor'a karşı da forma giyemeyecek. Kart cezaları nedeniyle Antalyaspor maçında oynamayan Maurico Isla ve Deniz Türüç ise teknik heyetin görev vermesi halinde görev yapacak.
- 3.3.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
prev next
Rodrigues ve Emre yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.