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03 Mart 2020, Salı
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Rodrigues ve Emre yok

Rodrigues ve Emre yok

'de sakatlıkları devam eden ile , 'a karşı da forma giyemeyecek.

'de sakatlıkları devam eden ile , 'a karşı da forma giyemeyecek. Kart cezaları nedeniyle maçında oynamayan Maurico Isla ve Deniz Türüç ise teknik heyetin görev vermesi halinde görev yapacak.

  1. 3.3.2020
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