Hazırlıklar tamam

Sarı-lacivertliler hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamladı.
Sarı-lacivertliler hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamladı. Antalya'da konakladıkları otelin sahasında çalışan oyuncular, 5'e 2 top kapma, pas ve bireysel çalışmalar gerçekleştirdi. Kafile akşam saatlerinde özel uçakla Trabzon'a gitti.
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