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03 Mart 2020, Salı
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Hazırlıklar tamam

Hazırlıklar tamam

Sarı-lacivertliler hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamladı.

Sarı-lacivertliler hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamladı. 'da konakladıkları otelin sahasında çalışan oyuncular, 5'e 2 top kapma, pas ve bireysel çalışmalar gerçekleştirdi. Kafile akşam saatlerinde özel uçakla 'a gitti.

  1. 3.3.2020
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