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03 Mart 2020, Salı
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'de savunma alarm veriyor! Oyuncu kalmadı

Fenerbahçe'de savunma alarm veriyor! Oyuncu kalmadı

yarı final ilk maçında , 'a konuk oldu. Karşılaşmanın 7. dakikasında talihsiz bir sakatlık geçiren hastaneye kaldırıldı. 28 yaşındaki futbolcunun sakatlanmasının ardından sarı-lacivertli takımda stoper orjinli futbolcu kalmadı.

yarı final ilk maçında 'a konuk olan 'deki sakat olmayan tek stoper 'in 7. dakikada sakatlanarak oyunu terk etmesiyle sarı lacivertlilerin savunmasında hiçbir futbolcu kalmadı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk karşılaşmasında Fenerbahçe, Trabzonspor'a konuk oldu. Mücadeleye stoper olarak orta sahadan devşirme Jailson ile ara döneminde transfer edilen Simon Falette ilk 11'de sahaya çıkmıştı. Karşılaşmanın 7. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Falette sonrası Fenerbahçe'nin savunması tamamen çökmüş oldu.

SAKATLANAN SERDAR AZİZ'İN YERİNE İLK 11'DE BAŞLAMIŞTI
Sarı lacivertlilerde maç öncesi yapılan açıklamada 'in sakatlığı olduğu için sahada olmayacağı belirtilirken mücadeleye yedek kulübesinde başlaması beklenen tek stoper Simon Falette, ilk 11'de başlamıştı.

SOL BEKTE DE DURUM FARKSIZ
Fenerbahçe savunmanın sol tarafında da sorun yaşıyor... Sakat olan 'ın yerine sol bekte Deniz Türüç forma giyerken, daha önce bu bölgede oynayan Nabil Dirar da sakat olduğu için sarı-lacivertlilerin kadrosunda yer almıyor.

  1. 03.03.2020
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