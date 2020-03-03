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03 Mart 2020, Salı
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'nde Kızılyıldız'ı ağırlayacak

Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız'ı ağırlayacak

Fenerbahçe , 'nin 27. haftasında yarın sahasında 'ın Kızılyıldız mts ekibiyle karşılaşacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

Fenerbahçe , 'nin 27. haftasında yarın sahasında 'ın Kızılyıldız mts ekibiyle karşılaşacak.

THY Avrupa Ligi'nde 12 galibiyet, 14 mağlubiyetle haftaya 9. sırada giren sarı-lacivertliler, bu kulvardaki son karşılaşmasında 'nın takımını deplasmanda 93-86'lık skorla geçti.

AVRUPA'DA 536. MAÇ

, yarınki karşılaşmayla Avrupa kupalarında 536. mücadelesine çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa'da oynadığı 535 karşılaşmada 307 galibiyet elde etti, 228 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 333 maçın 196'sını kazandı, 137'sinde sahadan mağlup ayrıldı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Sırbistan'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip, 68-56'lık skorla kazanmıştı.

  1. 03.03.2020
  2. Güncelleme: 03.03.2020 10:40
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