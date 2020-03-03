Dibe vurdu

Fenerbahçe'deki ikinci döneminde görevinden ayrılan teknik direktör Ersun Yanal, bu kez beklentilerin altında kaldı. Tecrübeli hoca, sarı-lacivertlileri şampiyonluğa ulaştırdığı 2013-14 sezonundan sonra 40 resmi karşılaşmayı aşan teknik adamlar arasında en az maç başı puan toplayan isim oldu. Yanal; Dick Advoocaat, Aykut Kocaman, Vitor Pereira ve İsmail Kartal'ın olduğu listede son sırayı aldı. Bu isimler arasında maç başına en fazla puan toplayan teknik adam ise İsmail Kartal oldu.

PARAYI HİÇ KONUŞMADI

Ersun Yanal'ın ayrılırken para konusunu gündeme getirmediği bildirildi. Ağustos ayından beri maaşını alamayan tecrübeli hocanın, FFP takibinde olan Fenerbahçe'nin menfaati için hakedişinin kulüpte kalabileceğini söylediği öğrenildi. Ancak başkan Ali Koç bunu kabul etmedi.

YANAL'LA SON KEZ

Kanarya'da ikinci Ersun Yanal dönemi Trabzonspor maçıyla kapanacak. Görevinden istifa eden deneyimli teknik adam, bu akşam sarı-lacivertli takımdaki son maçına çıkacak. Yanal camiaya bir galibiyetle veda etmeyi hedefliyor.

BORSAYA BİLDİRDİ

Fenerbahçe, Ersun Yanal ile yollarının ayrıldığını, borsaya bildirdi. KAP'a gönderilen açıklamada, "Şirketimiz, Futbol A Takımı Teknik Direktörü Ersun Yanal ile olan sözleşmesini, karşılıklı anlaşmaya vararak sona erdirmiştir." denildi.