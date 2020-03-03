Çağırmadılar!
Fenerbahçe'yi Antalya'dan az sayıda taraftar uğurladı.
Fenerbahçe'yi Antalya'dan az sayıda taraftar uğurladı. Taraftarlar havalimanında özellikle Muriç, Ozan, Gustavo ve Ferdi'den imza isterken, Ersun Yanal'a seslenmemeleri dikkat çekti.
- 3.3.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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