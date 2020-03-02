Müthiş dönüş
Avrupa’da Valencia’yı yıkan Kanarya, dün de ligde Afyon’un konuğuydu. Uzun süre geride olan Fenerbahçe, son çeyrekteki oyunuyla salondan galip ayrıldı.
ING Basketbol Süper Ligi'nde dün Meksa Yatırım Afyon'a konuk olan Fenerbahçe Beko, salondan galip ayrılan taraftı. Avrupa Ligi'nde Valencia'yı deplasmanda deviren sarı-lacivertliler, ligde de sezonun flaş takımına karşı 64-62 üstünlük sağladı. Uzun süre ev sahibinin üstünlüğüyle devam eden karşılaşmanın son periyodunda toparlanan Kanarya, galibiyet ulaştı.
WILLIAMS YILDIZLAŞTI
Taraflar savunmalarıyla öne çıkarken, hücumda beklentilerin altında kaldı ve devre 32-32 tamamlandı. Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan Afyon, farkı 13 sayıya kadar çıkardı. Aldridge ve Crawford ile sayılar bulan ev sahibi, son çeyreğe de 51-44 önde girdi. Bu bölümde kontrolü alan Fenerbahçe, Williams ve Nunnally'nin etkili oyunuyla kazanan taraf oldu.
- 2.3.2020
-
Fenerbahçe'de hedef Alman ekolü! İşte 3 aday
Toplam 1
Yorum
AHMET GÜRSOY MÜVEDAT İYİ BİR OYUNCU OYUNUYLA KİŞİLİĞİYLE TAKDİRE DEĞER KİŞİ BENCE SORUN TAKIM OYUNUNDA YANİ SİSTEMDE
-
Okan Buruk: Galibiyeti Mehmetçiğimize armağan ediyoruz
Toplam 1
Yorum
OKAN HOCA YENİ BİR İMPARATOR GELİYOR GELİYOR BİR İMPARATOR DAHA. YÜREKTEN BAŞARILAR OKAN HOCAM. YÜREKTEN BİR GS LI SAYGILAR
-
Galatasaray'da 'Fenerbahçe kenetlenmesi'! O maç kapalı gişe...
Toplam 1
Yorum
MECBURSUN ŞAMPİYON OLMAYA İMPARATOR BU DURUMA GELDİKTEN SONRA ŞİMDİ İŞİN DAHA ÇOK ZOR İMPARATOR. SENİ ŞAMPİYONLUKTAN BAŞKA BİR ŞEY TATMİN ETMEZ.
Müthiş dönüş haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.