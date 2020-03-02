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02 Mart 2020, Pazartesi
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Müthiş dönüş

Müthiş dönüş

Avrupa’da ’yı yıkan Kanarya, dün de ligde Afyon’un konuğuydu. Uzun süre geride olan , son çeyrekteki oyunuyla salondan galip ayrıldı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde dün Afyon'a konuk olan Beko, salondan galip ayrılan taraftı. Avrupa Ligi'nde 'yı deplasmanda deviren sarı-lacivertliler, ligde de sezonun flaş takımına karşı 64-62 üstünlük sağladı. Uzun süre ev sahibinin üstünlüğüyle devam eden karşılaşmanın son periyodunda toparlanan Kanarya, galibiyet ulaştı.

WILLIAMS YILDIZLAŞTI

Taraflar savunmalarıyla öne çıkarken, hücumda beklentilerin altında kaldı ve devre 32-32 tamamlandı. Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan Afyon, farkı 13 sayıya kadar çıkardı. Aldridge ve Crawford ile sayılar bulan ev sahibi, son çeyreğe de 51-44 önde girdi. Bu bölümde kontrolü alan Fenerbahçe, Williams ve Nunnally'nin etkili oyunuyla kazanan taraf oldu.

  1. 2.3.2020
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