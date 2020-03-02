İngilizler Vedat Muriqi için kesenin ağzını açtı!
Fenerbahçe'de son günlerde işler pek de iyi gitmiyor... Yaşanan derbi kayıplarının ardından teknik direktör Ersun Yanal ile de yollarını ayıran sarı-lacivertliler bir an önce toparlanıp şampiyonluk yarışından kopmamak istiyor. Öte yandan sezon başında gösterdiği performansla herkesi kıskandıran ancak son 4 haftadır gol sessizliğine giren Vedat Muriç için flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi son 4 maçtır gol sessizliğine bürünse de özellikle sezon başında gösterdiği performansla adeta parmak ısırtıyor. Avrupa'nın dev kulüpleri de bunu fark etmiş olacak ki birçok kulüp, Muriqi'i izlemek üzere temsilcilerini göndermişti...
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, Newcastle United, Tottenham, Burnley'nin yanısıra İtalya'dan da Lazio ve Inter sezon sonu transfer için gözlerini Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi'ye çevirdi.
Süper Lig'de bu sezon attığı gollerle adından söz ettiren Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi için özellikle İngilizler oldukça ısrarcı. İngiltere basınında yer alan haberlerde Premier Lig ekipleri Leicester City, Newcastle United ve Tottenham'ın Kosovalı futbolcuyu takipte olduğu iddia edildi. Haberlerde bu kulüplerin Vedat'ı izlemek için gözlemci gönderdiği ve sezon sonunda transfer için 30 milyon sterlini gözden çıkarttıkları belirtildi.
Vedat Muriqi bu sezon Süper Lig'de 24 hafta itibariyle sarı-lacivertli forma altında 13 gol, 5 asistlik performans gösterdi.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde Vedat Muriqi'in menajerliğini yürüten Haluk Canatar açıklamalarda bulunmuştu. Canatar, "Temsilciliğini yaptığım profesyonel futbolcu Vedat Muriç ile ilgili, devre arası kendisine gelen transfer teklifleri sebebi ile aklının karşıtığı iddiaları tamamen asılsız olup, kulübünde oynamaktan son derece mutlu olmakla birlikte şampiyonluk başarısına ulaşmak ve önümüzdeki sezon yeni başarılara ulaşmak ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edebilmekten başka hiç bir düşüncesi yoktur." ifadelerini kullanmıştı.
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Yorum
AHMET GÜRSOY MÜVEDAT İYİ BİR OYUNCU OYUNUYLA KİŞİLİĞİYLE TAKDİRE DEĞER KİŞİ BENCE SORUN TAKIM OYUNUNDA YANİ SİSTEMDE
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Okan Buruk: Galibiyeti Mehmetçiğimize armağan ediyoruz
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OKAN HOCA YENİ BİR İMPARATOR GELİYOR GELİYOR BİR İMPARATOR DAHA. YÜREKTEN BAŞARILAR OKAN HOCAM. YÜREKTEN BİR GS LI SAYGILAR
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Galatasaray'da 'Fenerbahçe kenetlenmesi'! O maç kapalı gişe...
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Yorum
MECBURSUN ŞAMPİYON OLMAYA İMPARATOR BU DURUMA GELDİKTEN SONRA ŞİMDİ İŞİN DAHA ÇOK ZOR İMPARATOR. SENİ ŞAMPİYONLUKTAN BAŞKA BİR ŞEY TATMİN ETMEZ.
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