İngilizler Vedat Muriqi için kesenin ağzını açtı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
02 Mart 2020, Pazartesi
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Haberler Fenerbahçe Yanal'ın ardından flaş Muriç gelişmesi! Sezon sonu...

İngilizler için kesenin ağzını açtı!

İngilizler Vedat Muriqi için kesenin ağzını açtı!

'de son günlerde işler pek de iyi gitmiyor... Yaşanan derbi kayıplarının ardından teknik direktör Ersun Yanal ile de yollarını ayıran sarı-lacivertliler bir an önce toparlanıp şampiyonluk yarışından kopmamak istiyor. Öte yandan sezon başında gösterdiği performansla herkesi kıskandıran ancak son 4 haftadır gol sessizliğine giren Vedat Muriç için flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

'nin Kosovalı golcüsü son 4 maçtır gol sessizliğine bürünse de özellikle sezon başında gösterdiği performansla adeta parmak ısırtıyor. Avrupa'nın dev kulüpleri de bunu fark etmiş olacak ki birçok kulüp, Muriqi'i izlemek üzere temsilcilerini göndermişti...

ekiplerinden , , Tottenham, Burnley'nin yanısıra İtalya'dan da Lazio ve Inter sezon sonu için gözlerini Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi'ye çevirdi.

'de bu sezon attığı gollerle adından söz ettiren Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi için özellikle İngilizler oldukça ısrarcı. İngiltere basınında yer alan haberlerde Premier Lig ekipleri Leicester City, Newcastle United ve Tottenham'ın Kosovalı futbolcuyu takipte olduğu iddia edildi. Haberlerde bu kulüplerin Vedat'ı izlemek için gözlemci gönderdiği ve sezon sonunda transfer için 30 milyon sterlini gözden çıkarttıkları belirtildi.

Vedat Muriqi bu sezon Süper Lig'de 24 hafta itibariyle sarı-lacivertli forma altında 13 gol, 5 asistlik performans gösterdi.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Vedat Muriqi'in menajerliğini yürüten Haluk Canatar açıklamalarda bulunmuştu. Canatar, "Temsilciliğini yaptığım profesyonel futbolcu Vedat Muriç ile ilgili, devre arası kendisine gelen transfer teklifleri sebebi ile aklının karşıtığı iddiaları tamamen asılsız olup, kulübünde oynamaktan son derece mutlu olmakla birlikte şampiyonluk başarısına ulaşmak ve önümüzdeki sezon yeni başarılara ulaşmak ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edebilmekten başka hiç bir düşüncesi yoktur." ifadelerini kullanmıştı.

  1. 02.03.2020
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