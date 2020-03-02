Hasan Çavuşoğlu ile Ali Koç arasında flaş görüşme! Erol Bulut... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
02 Mart 2020, Pazartesi
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Haberler Fenerbahçe Hasan Çavuşoğlu ile Ali Koç arasında flaş görüşme! Erol Bulut...

ile arasında flaş görüşme! ...

Hasan Çavuşoğlu ile Ali Koç arasında flaş görüşme! Erol Bulut...

Aytemiz Başkanı , 'de 'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna 'un getirileceği iddialarına yanıt verdi ve ile arasında geçen konuşmayı açıkladı.

'de ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu olmuştu. Sarı-lacivertli ekibin, Aytemiz 'u çalıştıran 'u takımın başına getireceği iddia edilmişti.

Alanyaspor Başkanı , Beyaz TV canlı yayınına bağlanarak Fenerbahçe Başkanı ile arasındaki telefon görüşmesini anlattı ve dedikodulara son noktayı koydu.

Haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Çavuşoğlu, "Konuşuluyor ediliyor ama haberlere gülüyorum. Herkesin haberi var ama bir başkanların haberi yok. Bugün başkan Ali Koç da beni aradı. Demek ki o da rahatsızlık duymuş. Beni aradığında, 'Başkanım konuşuluyor ediliyor ama senin bunlara inanmayacağını ben zaten biliyorum' dedi. Ben de, 'Benim sizden bir talebiniz olsa zaten ararım, sizin benden bir talebiniz olsa zaten ararsınız. Ben konuşulanlara dikkat bile etmiyorum' dedim. Erol Bulut Aytemiz Alanyaspor'un hocası olarak devam edecektir. Ne Fenerbahçe'nin böyle bir talebi olmuştur, ne böyle bir görüşme olmuştur. Tamamen asılsız iddialar." diye konuştu.

  1. 03.03.2020
  2. Güncelleme: 03.03.2020 00:48
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