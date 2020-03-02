Fenerbahçe'de artık hedef kupa

Trabzonspor ile yarın akşam deplasmanda oynanacak yarı finalin ilk maçı bu açıdan büyük önem taşıyor. Hedef Şenol Güneş Stadı'ndan iyi bir sonuçla ayrılıp, Kadıköy'deki rövanş için avantaj sağlamak. Oyuncular hiç değilse kupayı müzeye getirerek camiaya ve taraftara kendilerini affettirmeyi planlıyor. Ligde ise kalan 10 maçtan maksimum puan elde edilmeye çalışılacak ve en azından gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kovalanacak.

YOLCULUK BUGÜN

Sarı-lacivertliler kupa maçı için bugün Antalya'dan Trabzon'a gidecek. Kafile, Trabzonspor maçının hemen ardından İstanbul'a dönecek. Oyuncular hareket öncesi sabah otelin sahasında son çalışmasını yapacak.

PAS VE TAKTİK ÇALIŞTILAR

Trabzonspor maçının hazırlıkları başladı. Antalyaspor maçı sonrası İstanbul'a dönmeyen sarı-lacivertliler, kaldığı otelin sahasında çalıştı. Dün görevden ayrılacağı açıklanan teknik direktör Ersun Yanal'ın yönettiği antrenmanda önceki gün ilk 11'de maça başlayanlar rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç gerçekleştirdi.