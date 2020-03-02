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02 Mart 2020, Pazartesi
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devri bitti

Ersun Yanal devri bitti

’de 20 yıl sonra G.Saray’a kaybeden, ligde de yarıştan kopan sarı-lacivertli kulüp, dün akşam yaptığı açıklamayla ile yolların ayrıldığını duyurdu.

'de uzun zamandır beklenen gelişme dün gece gerçekleşti. ile yollar ayrıldı. Dün akşam saatlerinde sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamayla Yanal ile yolların ayrıldığı belirtildi. Resmi siteden yayınlanan açıklamada; "Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Ersun Yanal hocamızdan gelen talep üzerine, kendisi ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrılmasına karar vermiştir" ifadeleri kullanıldı.

Sarı-lacivetli takımın 'de 'a 20 yıl sonra kaybetmesinin baş sorumlusu olarak gösterilen Ersun Yanal ile ilgili ilginç bir karar da alındı. karşısında beraberliği son saniyede kurtaran ve ligde şampiyonluktan iyice uzaklaşan Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal'ın yarın kupada ile oynanacak yarı final mücadelesinde takımın başında son kez sahaya çıkacağı da dile getirildi.

TEŞEKKÜR EDİLDİ
Açıklamanın son bölümünde Yanal'a teşekkür edildi ve şu ifadeler kullanıldı: "Değerli hocamız, Kulübümüzün zor bir döneminde görev almayı kabul ederken, Fenerbahçeliliğini ve Fenerbahçe değerlerini her zaman kendi kişisel menfaatlerinden üstünde tutmuştur. Anlaşma aşamasında olduğu gibi bu ayrılık sürecinde de aynı örnek yaklaşımı sergilemiştir. Bu doğrultuda camiamız adına kendisine teşekkürlerimizi iletiyoruz."

  1. 2.3.2020
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