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02 Mart 2020, Pazartesi
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Haberler Fenerbahçe Yanal Ali Koç'a ayrılık öncesi bunu dedi!

'a ayrılık öncesi bunu dedi!

Ersun Yanal Ali Koç'a ayrılık öncesi bunu dedi!

resmi internet sitesinden teknik direktör ile yolların ayrıldığını duyurmuştu. Ayrılığın perde arkasında yaşananlar ortaya çıktı. Deneyimli çalıştırıcının maçı sonrası kulüp başkanı 'la bir araya gelerek, "Benim psikolojim artık kaldırmıyor" dediği ifade edildi.

'nin ligde son haftalarda artan puan kayıplarının ardından koltuğu sallantıda olan teknik direktör ile yollarını ayırmasının ardından bu gelişmenin perde arkasında yaşananlar ortaya çıktı.

Sabah'ta yer alan habere göre tecrübeli teknik adam, takımın Antalya Belek'teki kamp otelinde Başkan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede Yanal, Ali Koç'tan izin istedi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Benim psikolojim artık kaldırmıyor. Önünüzü açıyorum. Para da istemiyorum" dedi.

TRABZON MAÇINDA SAHADA

Koç, Yanal'ın bu yaklaşımı sonrasında ayrılığa onay verdi. İkilinin mali konularda da uzlaşma sağladığı, Koç'un Yanal'dan ayrılık öncesi son bir isteği olduğu bildirildi. Koç, 56 yaşındaki çalıştırıcıdan kupa maçına takımın başında çıkmasını istedi. Yanal bu talebi makul görerek kabul etti.

TAZMİNAT MADDESİ BULUNMUYORDU

Ersun Yanal, son maçına yarın 'nda Trabzonspor karşısında çıkacak. Daha sonra Fenerbahçe'ye veda edecek olan tecrübeli teknik adamın sezon sonunda bitecek olan sözleşmesinde tazminat maddesi bulunmuyordu. Yıllık 1.750 milyon Euro garanti ücret kazanan Ersun Yanal'ın üç aylık alacağı kalmıştı.

  1. 02.03.2020
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