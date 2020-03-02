Ersun Yanal Ali Koç'a ayrılık öncesi bunu dedi!

Fenerbahçe'nin ligde son haftalarda artan puan kayıplarının ardından koltuğu sallantıda olan teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırmasının ardından bu gelişmenin perde arkasında yaşananlar ortaya çıktı.

Sabah'ta yer alan habere göre tecrübeli teknik adam, takımın Antalya Belek'teki kamp otelinde Başkan Ali Koç ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede Yanal, Ali Koç'tan izin istedi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Benim psikolojim artık kaldırmıyor. Önünüzü açıyorum. Para da istemiyorum" dedi.

TRABZON MAÇINDA SAHADA

Koç, Yanal'ın bu yaklaşımı sonrasında ayrılığa onay verdi. İkilinin mali konularda da uzlaşma sağladığı, Koç'un Yanal'dan ayrılık öncesi son bir isteği olduğu bildirildi. Koç, 56 yaşındaki çalıştırıcıdan Trabzonspor kupa maçına takımın başında çıkmasını istedi. Yanal bu talebi makul görerek kabul etti.

TAZMİNAT MADDESİ BULUNMUYORDU

Ersun Yanal, son maçına yarın Türkiye Kupası'nda Trabzonspor karşısında çıkacak. Daha sonra Fenerbahçe'ye veda edecek olan tecrübeli teknik adamın sezon sonunda bitecek olan sözleşmesinde tazminat maddesi bulunmuyordu. Yıllık 1.750 milyon Euro garanti ücret kazanan Ersun Yanal'ın üç aylık alacağı kalmıştı.