Emre Belözoğlu göreve
Ersun Yanal’ın yerine konuşulan isimlerin başında Emre Belözoğlu geldi Kaptanın yardımcılıklarını Volkan Demirel ve Orhan Ak yapabilir.
Yeni sezonda Alman ekolüne döneceği konuşulan Fenerbahçe'de görev kaptan Emre Belözoğlu'na emanet edilebilir. Başakşehir'den sonra ileride sportif anlamda kulübe katkı sağlamak amacıyla takıma dahil edilen Belözoğlu ile Başkan Ali Koç'un bu konuyu görüştüğü öğrenildi. Henüz PRO lisansı olmasa da bu lisansa sahip bir hoca ile kulübeye geçebilecek Emre Belözoğlu'nun ekibini de belirlediği kaydedildi. Eski kaleci Volkan Demirel ile Beşiktaşlı taraftarların tepkisi nedeniyle Abdullah Avcı'nın yardımcılığını bırakan Orhan Ak'ın da Emre Belözoğlu'nun ekibinde yer alması bekleniyor.
- 2.3.2020
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MECBURSUN ŞAMPİYON OLMAYA İMPARATOR BU DURUMA GELDİKTEN SONRA ŞİMDİ İŞİN DAHA ÇOK ZOR İMPARATOR. SENİ ŞAMPİYONLUKTAN BAŞKA BİR ŞEY TATMİN ETMEZ.
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