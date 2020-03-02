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02 Mart 2020, Pazartesi
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göreve

Emre Belözoğlu göreve

’ın yerine konuşulan isimlerin başında geldi Kaptanın yardımcılıklarını ve yapabilir.

Yeni sezonda Alman ekolüne döneceği konuşulan 'de görev kaptan 'na emanet edilebilir. 'den sonra ileride sportif anlamda kulübe katkı sağlamak amacıyla takıma dahil edilen Belözoğlu ile Başkan 'un bu konuyu görüştüğü öğrenildi. Henüz PRO lisansı olmasa da bu lisansa sahip bir hoca ile kulübeye geçebilecek Emre Belözoğlu'nun ekibini de belirlediği kaydedildi. Eski kaleci ile Beşiktaşlı taraftarların tepkisi nedeniyle 'nın yardımcılığını bırakan 'ın da Emre Belözoğlu'nun ekibinde yer alması bekleniyor.

  1. 2.3.2020
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