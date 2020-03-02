Antalya'da Fenerbahçeli futbolculara ayrı Ersun Yanal'a ayrı muamele - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
02 Mart 2020, Pazartesi
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Haberler Fenerbahçe Antalya'da bu oldu! Taraftarın Ersun Yanal kararına göre...

'da Fenerbahçeli futbolculara ayrı 'a ayrı muamele

Antalya'da Fenerbahçeli futbolculara ayrı Ersun Yanal'a ayrı muamele

yarı final ilk maçında 3 Mart Salı günü Trabzonspor’a konuk olacak 'de sıcak saatler devam ediyor... Son olarak teknik direktörü ile yollarını ayıran sarı lacivertlilerde bu konuda belirsizlikler hakim... Bununla birlikte devam eden Ziraat Türkiye Kupası ve lig yarışlarında da havlu atmadan yoluna devam etmek isteyen Kanarya, Süper Lig’de Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda oynandığı maçın ardından Trabzonspor mesaisine başlamıştı... ’da kupa maçı hazırlıklarını sürdüren sarı lacivertliler konakladığı otelin sahasında teknik direktör yönetiminde antrenmana çıkmıştı. Daha sonra ise Antalya'dan ayrılan sarı lacivertli ekibi uğurlamaya gelen az sayıda taraftar oyunculara destek verirken Ersun Yanal'a pas vermemeleri dikkatlerden kaçmadı.

yarı final ilk maçında Trabzonspor'a konuk olacak , hazırlıklarını sürdürdüğü 'dan ayrıldı. Antalya Havalimanı'na Teknik Direktör ile birlikte gelen sarı lacivertlileri Trabzon'a çok az sayıda taraftar uğurladı.

TARAFTAR ERSUN YANAL'A SESLENMEDİ

Polisin güvenlik önlemleri altında havalimanına gelen Fenerbahçeli kafileyi çok az sayıda taraftar uğurlamaya geldi. Taraftarlar, özellikle Vedat Muriç, Ozan Tufan, Luis Gustavo ve Ferdi'den imza istedi, oyuncular da bu isteği karşılıksız bırakmadı. Taraftarların yine imza konusunda Ersun Yanal'a seslenmemeleri ise dikkat çekti.

"YAPABİLECEĞİ TEK ŞEY TRABZON MAÇINI ALMAK"

Taraftarlardan Ege Bilgin Turan, takıma olan desteklerinin sürdüğünü belirterek, "Tek hedefimiz kaldı, Trabzon maçını alıp inşallah kupayı almak istiyoruz. Tek beklentimiz bu. Yapabileceği tek şey o bizim için. Sakatlıklar oldu, sol bek olmadan sezona başlandı, hatalar oldu ama taraftar her zaman üzerine düşeni yaptı, çok ümitliydik bu sefer olmadı." dedi.

Bir başka taraftar Umut Ege Kocaoğlu da, "Çok umutluyduk, sezona çok güzel başladık. Talihsizlikler oldu ama bizim sevgimiz armaya. Başkanımıza güveniyoruz. Hocamızı güzel hatırlayacağız, hocamız da bizi muhtemelen güzel hatırlayacak. İster istemez tepkiler olabilir camia içerisinde ama kol kırılır yen içinde kırılır. Daha kötülerini de gördük. Bu süreç bizi hedefimizden vazgeçirmez. Geçen sene gönlümüzden geçen isim Ersun hocaydı. Çünkü en güzel başarımızı onunla yaşamıştık. Çok isim duyuyoruz ama yönetime güveniyoruz. 'u çok seviyorum. Başkanımız bizim için çok başka." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli kafile, saat 16.30'da kalkan özel uçakla Trabzon'a hareket etti.

İşte Ersun Yanal'ın verdiği vaatler

  1. 02.03.2020
  2. Güncelleme: 02.03.2020 17:45
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