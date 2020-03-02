Ali Koç'a Yanal eleştirisi: Gönderdiğin hoca niye maça çıkıyor?

Geldiği günden beri Fenerbahçe'yi aşağı doğru çeken başkan Ali Koç'un, Ersun Yanal ile yolları ayırma kararı sarı-lacivertli camiada yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. Şu anda elinde sadece kupa kalan ve sezonun en kritik maçı olarak görülmesi gereken Trabzonspor mücadelesine 'gönderilmiş' bir hoca ile çıkacak Fenerbahçe'de taraftarlar, "Yollarını ayırdığın hocayla yarı final maçına mı çıkılır? Bu nasıl yönetim anlayışı" yorumlarıyla Ali Koç'u eleştirdi.

YANAL NE YAPTI

2013-2014 sezonunda Fenerbahçe'yi şampiyon yapan Ersun Yanal, 14 Aralık 2018'de Phillip Cocu ve Erwin Koeman'ın ardından o sezonki üçüncü hoca olarak göreve başlamıştı. Alt sıralardan aldığı takımla ligi 5'inci bitiren Yanal, yeni transferlerle birlikte 'şampiyonluk' parolasıyla lige başlamıştı. Galatasaray maçına kadar "Ne olursa olsun şampiyon olacağız" diyen Yanal, Kadıköy'de 20 yıl sonra alınan yenilgi sonrası istifaya çağırılmış, son Antalya beraberliği işin tuzu biberi olmuştu. Yanal, Fenerbahçe'de son 1.5 yılda 53 resmi maça çıktı. 27 galibiyet, 13 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşadı. Takım bu süreçte 94 gol atıp, 59 gol yedi. Yanal'la Fenerbahçe son 5 maçta 2 puan toplayabildi.