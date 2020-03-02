Ali Koç'a Yanal eleştirisi: Gönderdiğin hoca niye maça çıkıyor? - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
02 Mart 2020, Pazartesi
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Haberler Fenerbahçe Ali Koç'a Yanal eleştirisi: Gönderdiğin hoca niye maça çıkıyor?

'a Yanal eleştirisi: Gönderdiğin hoca niye maça çıkıyor?

Ali Koç'a Yanal eleştirisi: Gönderdiğin hoca niye maça çıkıyor?

Lige havlu atan 'nin önünde tek hedef kalmıştı. Herkes son iki maçta kaybedilen puanlara rağmen istifa etmeyen için maçının 'kader sınavı' olacağını düşünürken dün gece 'ayrılık' açıklaması yapıldı.

Geldiği günden beri 'yi aşağı doğru çeken başkan 'un, ile yolları ayırma kararı sarı-lacivertli camiada yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. Şu anda elinde sadece kupa kalan ve sezonun en kritik maçı olarak görülmesi gereken mücadelesine 'gönderilmiş' bir hoca ile çıkacak Fenerbahçe'de taraftarlar, "Yollarını ayırdığın hocayla yarı final maçına mı çıkılır? Bu nasıl yönetim anlayışı" yorumlarıyla Ali Koç'u eleştirdi.

YANAL NE YAPTI
2013-2014 sezonunda Fenerbahçe'yi şampiyon yapan Ersun Yanal, 14 Aralık 2018'de Phillip Cocu ve Erwin Koeman'ın ardından o sezonki üçüncü hoca olarak göreve başlamıştı. Alt sıralardan aldığı takımla ligi 5'inci bitiren Yanal, yeni transferlerle birlikte 'şampiyonluk' parolasıyla lige başlamıştı. maçına kadar "Ne olursa olsun şampiyon olacağız" diyen Yanal, 'de 20 yıl sonra alınan yenilgi sonrası istifaya çağırılmış, son beraberliği işin tuzu biberi olmuştu. Yanal, Fenerbahçe'de son 1.5 yılda 53 resmi maça çıktı. 27 galibiyet, 13 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşadı. Takım bu süreçte 94 gol atıp, 59 gol yedi. Yanal'la Fenerbahçe son 5 maçta 2 puan toplayabildi.

  1. 2.3.2020
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