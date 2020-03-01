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01 Mart 2020, Pazar
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Yeni ‘facia’ Dirar

Yeni ‘facia’ Dirar

Jailson’un stoperde yaptığı hatalardan bıkan Fener’de dün sahneye çıktı!.. Kaptırdığı toplarla saçbaş yoldurdu.

'de oyunculardaki form düşüşü devam ediyor. Dün bu kez başrolde Dirar vardı. Faslı oyuncu sağ bekte üst üste kaptırdığı toplarla, adeta Jailson'un stoperde yaptığı hatalara nazire yaptı. Taraftarlar sosyal medyada bu duruma isyan ederek, "#Allah sabır versin bize" yorumları yaptılar. Yanal'ın yokluğunda kulübede yer alan Antrenör Recep Karatepe, dökülen Dirar'ı 66. dakikada oyundan çıkarıp, yerine Miha Zajc'ı aldı.

  1. 1.3.2020
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