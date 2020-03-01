Valbuena şov yapıyor

Olympiakos forması giyen ve başarılı bir sezon geçiren yıldız futbolcu, kariyerinde ilk şampiyonluğa ulaşmaya da çok yakın... Yunan Ligi'nde en yakın rakibinin 5 puan önünde zirvede bulunan Olympiakos ile bu sezon tüm kategorilerde 8 gol ve 19 asistlik performans sergileyen Fransız oyuncu, takımının başarısında başrol oynuyor. Olympiakos'un Valbuena'nın sözleşmesini 1 yıl daha uzatmak istediği belirtiliyor.