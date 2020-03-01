Siyah formayla sahaya çıktılar - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
01 Mart 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Siyah formayla sahaya çıktılar

Siyah formayla sahaya çıktılar

Siyah formayla sahaya çıktılar

Tüm , 'ten gelen şehit haberleriyle sarsılırken, camiası da duyarsız kalmadı. Tüm takımlar gibi futbolcular da maçı öncesi sahaya siyah formayla çıktı. Formaların üzerinde de, " başı sağ olsun" ifadeleri yer alıyordu.

Tüm , 'ten gelen şehit haberleriyle sarsılırken, camiası da duyarsız kalmadı. Tüm takımlar gibi futbolcular da maçı öncesi sahaya siyah formayla çıktı. Formaların üzerinde de, " başı sağ olsun" ifadeleri yer alıyordu.

  1. 1.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Siyah formayla sahaya çıktılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN