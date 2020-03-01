Siyah formayla sahaya çıktılar

Tüm Türkiye, İdlib'ten gelen şehit haberleriyle sarsılırken, futbol camiası da duyarsız kalmadı. Tüm takımlar gibi Fenerbahçeli futbolcular da Antalyaspor maçı öncesi sahaya siyah formayla çıktı. Formaların üzerinde de, "Milletimizin başı sağ olsun" ifadeleri yer alıyordu.