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01 Mart 2020, Pazar
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Podolski’den 2 süper asist

Podolski’den 2 süper asist

'Eski Aslan’, ’un iki golünü de hazırlayarak ’nin başına ‘bela’ oldu.

Fraport TAV 'un devre arasında kadrosuna kattığı eski Galatasaraylı ilk kez onbirde şans buldu. 34 yaşındaki yıldız yaptığı 2 asistle 'ye darbe vurdu. 'nın kırmızı kart cezalısı 'ün yerine görev verdiği Panzer, deplasmanında da sonradan oyuna girip takımının galibiyet sayısını kaydetmişti. Podolski, 19 Mayıs 2016'da Galatasaray'ın 'u 6-0 yendiği maçtan bu yana ilk kez bir maçta birden fazla asist yaptı.

  1. 1.3.2020
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