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01 Mart 2020, Pazar
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Haberler Fenerbahçe Muriç: Şans bize de gülecek

: Şans bize de gülecek

Muriç: Şans bize de gülecek

4 haftalık suskunluğunu bozan , ", golün önemi olmadığı günler geçiriyoruz. Bu ortamda maç oynamak zor. dönemde gol atamıyordum. attım ama kazanamadık. , taktik konuşmak bize düşmez. Böyle gitmeyecek, şans bize de gülecek. inşallah kazanacağız" dedi.

4 haftalık suskunluğunu bozan , ", golün önemi olmadığı günler geçiriyoruz. Bu ortamda maç oynamak zor. dönemde gol atamıyordum. attım ama kazanamadık. , taktik konuşmak bize düşmez. Böyle gitmeyecek, şans bize de gülecek. inşallah kazanacağız" dedi.

  1. 1.3.2020
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