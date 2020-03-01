Muriç: Şans bize de gülecek

4 haftalık suskunluğunu bozan Muriç, "Futbolun, golün önemi olmadığı günler geçiriyoruz. Bu ortamda maç oynamak zor. Son dönemde gol atamıyordum. Bugün attım ama kazanamadık. Teknik, taktik konuşmak bize düşmez. Böyle gitmeyecek, şans bize de gülecek. Haftaya inşallah kazanacağız" dedi.