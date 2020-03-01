Fenerbahçe taraftarı isyan bayrağını çekti: Topunuz gidin!

Antalyaspor önünde aldığı beraberlik taraftarı çıldırttı. Sezona şampiyonluk parolasıyla giren Sarı-Lacivertli takımın son 3 maçtan 1 puanla ayrılması ve 7. sıraya kadar düşmesi Fenerbahçeli taraftarları kahrederken Ali Koç ve Ersun Yanal'a tepki yağdı.

1.5 YILDA HAYAL KIRIKLIĞI

Fenerbahçe Başkanlığına seçildiği kongrede eleştirilere "Topunuz gelin" diyerek yanıt veren Koç, 1.5 yıllık süreçte hayal kırıklığı yaşattı. Taraftarlar Koç'a kendi sözüne atıfta bulunarak yüklendi.

HEPSİ BİR AN ÖNCE GİTMELİ



Taraftarlar Ali Koç'la birlikte Ersun Yanal ve futbolculara da ateş püskürdü. Sosyal medyada taraftarlar, "Başkan, Ersun Yanal ve futbolcular... Topunuz gidin" şeklinde yorumlar yaptı.

BU KADAR HATA YAPILMAZ

Taraftarlar Koç'un başkanlık döneminde birçok kritik hata yaptığının da altını çizdi. Koç'la alakalı, "Başkan'ın neredeyse her hamlesi hatalı. İki sezonda elde ettiği bir başarı yok" denildi.