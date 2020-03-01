Fark 9'a çıktı

Süper Lig'de 5 haftadır kazanamayan Fenerbahçe, Antalya'da da gülemedi: 2-2. Sarı-lacivertliler; Rodrigues, Emre, Isla ve Deniz'den yoksun gittiği deplasmanda 1 puanı son saniyede kurtarabildi. İlk yarıyı Muriç'in 35'te attığı golle önde kapatan Kanarya, ikinci yarıda yine kabusa döndü. Amilton ve Hakan Özmert'in 5 dakikadaki iki golü skoru 2-1'e getirdi. Son düdük beklenirken 90+6'da Miha Zajc eşitliği sağladı.



5 MAÇTIR GÜLEMİYOR

Zirve yarışında 2 puan daha kaybeden Fenerbahçe bu sonuçla bir maçı eksik lider Trabzonspor'un 9 puan gerisine düştü. 5 maçtır galip gelemeyen sarılacivertliler bu süreçte 13 puan kaybetti (3 mağlubiyet, 2 beraberlik). Kanarya ligde haftaya Denizlispor'u konuk ederken, öncesinde salı günü kupa yarı final ilk ayağında Trabzonspor ile oynayacak. Galibiyeti son anda kaçıran Fraport TAV Antalyaspor ise 26 puana ulaştı.