Fark 9'a çıktı
Sarı-lacivertliler, Antalya’da beraberliği Zajc’ın son saniye golü ile kurtardı. Liderle fark 9’a çıktı. Trabzonspor’un daha 1 maçı da eksik.
Süper Lig'de 5 haftadır kazanamayan Fenerbahçe, Antalya'da da gülemedi: 2-2. Sarı-lacivertliler; Rodrigues, Emre, Isla ve Deniz'den yoksun gittiği deplasmanda 1 puanı son saniyede kurtarabildi. İlk yarıyı Muriç'in 35'te attığı golle önde kapatan Kanarya, ikinci yarıda yine kabusa döndü. Amilton ve Hakan Özmert'in 5 dakikadaki iki golü skoru 2-1'e getirdi. Son düdük beklenirken 90+6'da Miha Zajc eşitliği sağladı.
5 MAÇTIR GÜLEMİYOR
Zirve yarışında 2 puan daha kaybeden Fenerbahçe bu sonuçla bir maçı eksik lider Trabzonspor'un 9 puan gerisine düştü. 5 maçtır galip gelemeyen sarılacivertliler bu süreçte 13 puan kaybetti (3 mağlubiyet, 2 beraberlik). Kanarya ligde haftaya Denizlispor'u konuk ederken, öncesinde salı günü kupa yarı final ilk ayağında Trabzonspor ile oynayacak. Galibiyeti son anda kaçıran Fraport TAV Antalyaspor ise 26 puana ulaştı.
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