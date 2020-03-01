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01 Mart 2020, Pazar
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Fark 9'a çıktı

Fark 9'a çıktı

Sarı-lacivertliler, Antalya’da beraberliği Zajc’ın son saniye golü ile kurtardı. Liderle fark 9’a çıktı. ’un daha 1 maçı da eksik.

Süper Lig'de 5 haftadır kazanamayan , Antalya'da da gülemedi: 2-2. Sarı-lacivertliler; Rodrigues, Emre, Isla ve Deniz'den yoksun gittiği deplasmanda 1 puanı son saniyede kurtarabildi. İlk yarıyı Muriç'in 35'te attığı golle önde kapatan Kanarya, ikinci yarıda yine kabusa döndü. Amilton ve Hakan Özmert'in 5 dakikadaki iki golü skoru 2-1'e getirdi. Son düdük beklenirken 90+6'da Miha Zajc eşitliği sağladı.

5 MAÇTIR GÜLEMİYOR
Zirve yarışında 2 puan daha kaybeden Fenerbahçe bu sonuçla bir maçı eksik lider 'un 9 puan gerisine düştü. 5 maçtır galip gelemeyen sarılacivertliler bu süreçte 13 puan kaybetti (3 mağlubiyet, 2 beraberlik). Kanarya ligde haftaya Denizlispor'u konuk ederken, öncesinde salı günü kupa yarı final ilk ayağında Trabzonspor ile oynayacak. Galibiyeti son anda kaçıran Fraport TAV ise 26 puana ulaştı.

  1. 1.3.2020
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