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01 Mart 2020, Pazar
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Falette ilk kez 11’de

Falette ilk kez 11’de

’nin devre arası transferi bu sezon ilk kez bir lig maçında 11’de forma giydi.

'nin devre arası transferi bu sezon ilk kez bir lig maçında 11'de forma giydi. 28 yaşındaki Gineli futbolcu, daha önce çeyrek finalinde Kırklarelispor maçlarında forma giymişti. Falette sert futboluyla agresif bir oyun çizdi.
  1. 1.3.2020
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