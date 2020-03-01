Ersun Yanal locada yerinde duramadı!
Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle, Antalyaspor maçında takımın başında olmayan teknik direktör Ersun Yanal, karşılaşmayı izlediği locada gergin tavırlarıyla dikkat çekti.
Süper Lig'de geçtiğimiz hafta oynanan Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kart sonrası Fraport TAV Antalyaspor maçında yedek kulübesinde olmayan teknik direktör Ersun Yanal, 2-2 biten mücadeleyi locadan takip etti.
Kritik karşılaşmayı Volkan Demirel ve Volkan Kazak'la birlikte izleyen Yanal, birçok pozisyonda takımın hatalarına sinirlendi ve deneyimli çalıştırıcın bu tavırları kameralara da yansıdı.
Ersun Yanal'ın takımın başında maça çıkan Recep Karatepe'ye direktiflerini telefonla aktardı.
- 01.03.2020
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