Antalyaspor maçında Ersun Yanal locada yerinde duramadı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
01 Mart 2020, Pazar
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Haberler Fenerbahçe Ersun Yanal locada çıldırdı! İşte o anlar

locada yerinde duramadı!

Ersun Yanal locada yerinde duramadı!

derbisinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle, maçında takımın başında olmayan teknik direktör , karşılaşmayı izlediği locada gergin tavırlarıyla dikkat çekti.

'de geçtiğimiz hafta oynanan derbisinde gördüğü kırmızı kart sonrası Fraport TAV maçında yedek kulübesinde olmayan teknik direktör , 2-2 biten mücadeleyi locadan takip etti.

Kritik karşılaşmayı ve Volkan Kazak'la birlikte izleyen Yanal, birçok pozisyonda takımın hatalarına sinirlendi ve deneyimli çalıştırıcın bu tavırları kameralara da yansıdı.

Ersun Yanal'ın takımın başında maça çıkan Recep Karatepe'ye direktiflerini telefonla aktardı.


  1. 01.03.2020
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