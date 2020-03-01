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01 Mart 2020, Pazar
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bozuldu

Ayarımız bozuldu

yerine bakan , "Aldığımız yenilgilerin nedeni belliydi. Ayarımızı bu bozdu" dedi.

Fenerbahçe geçtiğimiz haftaki derbisinde çizgi ihlali yaptığı için kırmızı kart görmüştü. Yanal, bir maçla cezalandırıldığı için karşılaşmada kulübede yer alamadı. Maçı tribünden takip eden Yanal'ın yerine yardımcı antrenör baktı. Karatepe maç sonunda, "İstediğimiz sonucu alamadık. Bu maçı kazanmayı öngörmüştük, malum bazı sakatlıklarımız var. Maç içerisinde de sakatlıklar oldu ve zorunlu değişiklikler yaptık. Hasan Ali'nin ve Dirar'ın ağrıları oldu. Son 3-4 haftadır yenilgiler oldu. Bunların nedenleri herkes tarafından iyi biliniyor, saymakla bitiremeyiz. Bunlarla ilgili çok konuşuldu. O ayarlar bozuldu mu, toparlamak zor oluyor. Mücadeleye devam edeceğiz" dedi.
  1. 1.3.2020
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