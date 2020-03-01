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01 Mart 2020, Pazar
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Altay ne yapsın!

Altay ne yapsın!

yine kalesinde 2 gol birden gördü. file bekçisinin, maç 0-0 iken Amilton'un ayağından topu çalması ise gündem oldu: #Altay'ın 'e dönüştüğü an / #İster beğenin ister beğenmeyin ama karşı karşıya pozisyonlarda dünya çapında bir kaleci.

Altay Bayındır yine kalesinde 2 gol birden gördü. file bekçisinin, maç 0-0 iken Amilton'un ayağından topu çalması ise gündem oldu: #Altay'ın 'e dönüştüğü an / #İster beğenin ister beğenmeyin ama karşı karşıya pozisyonlarda dünya çapında bir kaleci.

  1. 1.3.2020
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