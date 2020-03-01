Altay ne yapsın!

Altay Bayındır yine kalesinde 2 gol birden gördü. Genç file bekçisinin, maç 0-0 iken Amilton'un ayağından topu çalması ise sosyal medyada gündem oldu: #Altay'ın Neuer'e dönüştüğü an / #İster beğenin ister beğenmeyin ama karşı karşıya pozisyonlarda dünya çapında bir kaleci.