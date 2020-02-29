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29 Şubat 2020, Cumartesi
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ve maçında duygu seli!

Antalyaspor ve Fenerbahçe maçında duygu seli!

'in 24'üncü haftasında ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşmadan önce 'nin kentinde şehit olan Mehmetçiklerin skorborda yansıtılan fotoğrafları ve isimleri, statta görevli spiker tarafından tek tek anons edildi. Spiker, “Sevgili sporseverler. Antalyaspor ile Fenerbahçe’nin kadrolarını sizlerle paylaşıyorum” diyerek, tüm şehitlerin ismini ve memleketlerini anons etti.

ve maçında takım kadroları olarak 'de şehit olan ve bugün 'nin dört bir yanında gözyaşları arasında toprağa verilen askerlerin isimleri anons edildi. Duygusal anların yaşandığı anons esnasında, tribünler ise hep bir ağızdan "Burada" diye karşılık verdi.

'in 24. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe karşılaştı. Maç öncesinde 'nin İdlib kentinde şehit olan Mehmetçiklerin skorborda yansıtılan fotoğrafları ve isimleri, statta görevli spiker tarafından tek tek anons edildi. Spiker, "Sevgili sporseverler. Antalyaspor ile Fenerbahçe'nin kadrolarını sizlerle paylaşıyorum" diyerek, tüm şehitlerin ismini ve memleketlerini anons etti.

İsimleri anons edilen şehitlerimiz için tribünler hep bir ağızdan "Burada" diye karşılık verdi.

  1. 29.02.2020
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