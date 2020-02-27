Başkan Ali Koç, 3-1 kaybedilen G.Saray derbisi sonrası ilk kez konuştu. Koç, "Hayat devam ediyor. Evet, şampiyonluk sürecinde büyük bir darbe yedik. Ancak seri bitecekti, bize rast geldi. Olabilir. Belki de o seriyi devam ettirme baskısından dolayı iyi oldu" dedi. Koç, bundan sonra önemli şeyin finansal istikrarı yakalamak olduğunu kaydetti.