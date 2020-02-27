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27 Şubat 2020, Perşembe
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Koç: Hayat devam ediyor

Koç: Hayat devam ediyor

Başkan , kaybedilen G.Saray derbisi sonrası ilk kez konuştu. Koç, "Hayat devam ediyor. Evet, şampiyonluk sürecinde büyük bir darbe yedik. Ancak seri bitecekti, bize rast geldi. Olabilir. Belki de o seriyi devam ettirme baskısından dolayı iyi oldu" dedi. Koç, bundan sonra önemli şeyin finansal istikrarı yakalamak olduğunu kaydetti.

Başkan , kaybedilen G.Saray derbisi sonrası ilk kez konuştu. Koç, "Hayat devam ediyor. Evet, şampiyonluk sürecinde büyük bir darbe yedik. Ancak seri bitecekti, bize rast geldi. Olabilir. Belki de o seriyi devam ettirme baskısından dolayı iyi oldu" dedi. Koç, bundan sonra önemli şeyin finansal istikrarı yakalamak olduğunu kaydetti.

  1. 27.2.2020
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