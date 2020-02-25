Mesut Bakkal: Bu kadar korkak futbol oynatılır mı?
Ersun Yanal'ın uzun yıllar yardımcılığını yapan Mesut Bakkal, eski hocasını 'korkak futbol' oynatmakla eleştirdi.
Radyospor'da derbiyi değerlendiren Bakkal, "Fatih Terim kazanmak için kadro çıkardı ve kazandı. Terim 4 forvetle oynadı. Merak ediyorum Fenerbahçe neden forvetsiz oynadı?" derken, şu ifadeleri kullandı: "Ersun Hoca'ya sormak istiyorum. Neden bu kadar savunma oyuncusu ile maça çıkıyorsun? Deniz'i oynatmayacaksanız neden transfer ettiniz? Kadıköy'de oynuyorsun ve sen Fenerbahçe'sin... Yanal'ın yanında 8 yıl çalıştım. Yanındakiler uyarmıyor mu? Bu kadar korkak futbol oynatılır mı?"
- 25.2.2020
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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