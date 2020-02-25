Max Kruse: Çok üzgünüz - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
25 Şubat 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Max Kruse: Çok üzgünüz

: Çok üzgünüz

Max Kruse: Çok üzgünüz

Derbide 'nin tek golünü atan , taraftarlardan özür diledi. futbolcu, hesabından yaptığı açıklamada, " bir gece için özür dilerim. çok üzgünüz. Bunu unutturmak mümkün değil. Ama geri dönmek için, kulüp, taraftarlar ve formamızdaki renkler için her şeyimizi vermeye ve mücadeleye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Derbide 'nin tek golünü atan , taraftarlardan özür diledi. futbolcu, hesabından yaptığı açıklamada, " bir gece için özür dilerim. çok üzgünüz. Bunu unutturmak mümkün değil. Ama geri dönmek için, kulüp, taraftarlar ve formamızdaki renkler için her şeyimizi vermeye ve mücadeleye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

  1. 25.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Max Kruse: Çok üzgünüz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN