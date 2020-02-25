Max Kruse: Çok üzgünüz

Derbide Fenerbahçe'nin tek golünü atan Max Kruse, taraftarlardan özür diledi. Alman futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Üzücü bir gece için özür dilerim. Hepimiz çok üzgünüz. Bunu unutturmak mümkün değil. Ama geri dönmek için, kulüp, taraftarlar ve formamızdaki renkler için her şeyimizi vermeye ve mücadeleye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.