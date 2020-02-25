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25 Şubat 2020, Salı
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Kosif: 2 yılda heba ettiniz

Kosif: 2 yılda heba ettiniz

karşısında 20 yıl sonra iç sahada alınan 3-1'lik yenilgiye eski yöneticilerden de tepki geldi. döneminde yönetimde yer alan isimlerden Selim Kosif, sosyal medya üzerinden attığı tweette, "20 yıl içinde görmediğimiz her şeyi 2 yılda yaşattınız, helal olsun" dedi. Kosif'in sözleri kısa süre içinde büyük ses getirdi.

karşısında 20 yıl sonra iç sahada alınan 3-1'lik yenilgiye eski yöneticilerden de tepki geldi. döneminde yönetimde yer alan isimlerden Selim Kosif, sosyal medya üzerinden attığı tweette, "20 yıl içinde görmediğimiz her şeyi 2 yılda yaşattınız, helal olsun" dedi. Kosif'in sözleri kısa süre içinde büyük ses getirdi.

  1. 25.2.2020
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