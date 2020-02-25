Kosif: 2 yılda heba ettiniz
Galatasaray karşısında 20 yıl sonra iç sahada alınan 3-1'lik yenilgiye eski yöneticilerden de tepki geldi. Aziz Yıldırım döneminde yönetimde yer alan isimlerden Selim Kosif, sosyal medya üzerinden attığı tweette, "20 yıl içinde görmediğimiz her şeyi 2 yılda yaşattınız, helal olsun" dedi. Kosif'in sözleri kısa süre içinde büyük ses getirdi.
Galatasaray karşısında 20 yıl sonra iç sahada alınan 3-1'lik yenilgiye eski yöneticilerden de tepki geldi. Aziz Yıldırım döneminde yönetimde yer alan isimlerden Selim Kosif, sosyal medya üzerinden attığı tweette, "20 yıl içinde görmediğimiz her şeyi 2 yılda yaşattınız, helal olsun" dedi. Kosif'in sözleri kısa süre içinde büyük ses getirdi.
- 25.2.2020
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
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Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
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Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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