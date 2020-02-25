Kosif: 2 yılda heba ettiniz

Galatasaray karşısında 20 yıl sonra iç sahada alınan 3-1'lik yenilgiye eski yöneticilerden de tepki geldi. Aziz Yıldırım döneminde yönetimde yer alan isimlerden Selim Kosif, sosyal medya üzerinden attığı tweette, "20 yıl içinde görmediğimiz her şeyi 2 yılda yaşattınız, helal olsun" dedi. Kosif'in sözleri kısa süre içinde büyük ses getirdi.