İşte Ersun Yanal'ı yakan Fenerbahçeli futbolcu!
Fenerbahçe'de Galatasaray yenilgisi sonrası kriz sürüyor... Karşılaşma sonrasında Ersun Yanal'ın istifa ettiği yönünde haberler çıkmış ancak böyle bir durum gerçekleşmemişti. Tecrübeli çalıştırıcı için takımdan ayrılacağı yönünde söylentiler devam ederken Fenerbahçe yönetimi de Yanal'dan istifa etmesini bekliyor. İşte sarı-lacivertlilerde yaşanan son gelişmeler...
Sarı-lacivertlilerde, Galatasaray yenilgisi ve son dönemdeki düşüşün sonrasında Başkan Ali Koç ve yönetim; faturayı tamamen teknik heyete kesti. İlk dakikadan son dakikaya kadar etkisiz oynayan sarı-lacivertli takımda Yanal'ın hamleleri ve kararları eleştirdi.
Hasan Ali Kaldırım'ı sakat sakat oynatıp daha uzun süre sahalardan uzak kalmasına sebebiyet vermesi, stoperde Jailson ısrarı, tüm sezon adeta yüzüne bile bakmadığı Tolgay Arslan'ı sezonun en önemli maçında ilk 11'de oynatması, ön libero Tolga Ciğerci'yi sürekli sol kanatta kullanması, takımdan ayrılan Rami'nin yanısıra M.Ekici ve Zajc'ı da hiç kullanmamasına yönelik yönetim içinde de eleştiriler söz konusu oldu.
İSTİFA BEKLENİYOR
Fenerbahçe'de maçın ardından istifa iddiaları ortaya atılsa da teknik direktör Ersun Yanal görevinin başında olduğunu söyledi.
Yönetim ise artık teknik heyetten umudu kesmiş durumda. Deneyimli teknik adamın sorumluğu alıp istifa etmesi bekleniyor. Ancak Ersun Yanal mevcut durumdan sadece kendisinin değil yönetimin de suçlu olduğunu düşünüyor.
Yanal'ın sezon başından bu yana yönetimi transferlerle alakalı uyardığı ifade edildi. Stoper transferinin geç yapılması, sol bek alınmaması, Vedat Muriç'e iyi bir yedek alınmaması gibi birçok yanlış nedeniyle Yanal'ın da yönetime tepkili olduğu vurgulandı.
GÖREVİNİN BAŞINDA
Galatasaray yenilgisi sonrası Fenerbahçe'de gözler dünkü antrenmandaydı. Ancak sarı-lacivertliler Antalyaspor maçının hazırlıklarına Ersun Yanal yönetiminde başladı. Derbide İlk 11'deki oyuncular yenileme çalışmaları yaparken, diğer futbolcular kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Akıbeti merak edilen Ersun Yanal, Samandıra'da görevinin başında bulundu.
- 25.02.2020
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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