Futbol otoriteleri gündemi değerlendirdi

Yeni bir vizyon diyerek başkanlığa seçilen Ali Koç, 1.5 yılda tarihin en başarısız dönemlerinden birine imza attı. G.Saray yenilgisi sonrası tribünden atlayarak taraftarla kavga etti. F.Bahçe'yi bu duruma getiren Ali Koç hakkında neler söylenebilir?

UZUNDURUKAN: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, başarısızlıkta adeta tarih yazdı. 'Vizyon' dedi, taraftar istedi diye Ersun Yanal'ı takımın başına getirdi. 'Vizyon' dedi, yardım kampanyası düzenledi. Okul öğrencileri, Fenerbahçe'nin mali durumu düzelsin diye harçlıklarını, kumbaralarındaki bozuk paralarını gönderdi. Başkan Ali Koç ne yaptı, Comolli'nin sıradan oyuncuları milyonlarca euro'ya transfer etmesine izin verdi... Şimdilerde 25 milyon Fenerbahçe taraftarı efsane başkan Aziz Yıldırım'ı mumla arar duruma geldi. Her başarısız sonuçtan sonra hakemlere, federasyona, medyaya, gazetecilere yüklenen Başkan Ali Koç, öz eleştiri yapmadı. Faturayı hep başkalarına kesti, suçluyu hep dışarıda aradı. Oysa Fenerbahçe'yi bu dramatik hale getirenler, çok yakınındaydı. Ben 1.5 yıldır A Spor'da, (bir dönem TRT Spor'da) gazetem Fotomaç'ta sürekli söyledim, 'yapmayın, etmeyin, getirmeyin' dedim. 'Ersun Yanal, yanlış tercih, Fenerbahçe'de başarılı olamaz' dedim. 'Trabzonspor'da dip yapmış, çok başarısız olmuş Ersun Yanal; Fenerbahçe'ye de aynı hüsranı yaşatacak' dedim. Bunları söyledikçe beni eleştirdiler. Hatta Fenerbahçe düşmanı bile ilan ettiler. Oysa ben Fenerbahçe yönetiminin önüne ışık tuttum. Felaketi önceden gördüm. O dönemde beni eleştiren Fenerbahçeli taraftarlar, şimdilerde 'Ne kadar haklıymışsın müdürüm, dost acı söylermiş' diyorlar. Yazık, çok yazık! Şu hale bakın yahu! Vizyon diyerek yola çıkan, büyük vaatlerde bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray yenilgisinden sonra tribünden atlayıp, kendisine küfür eden taraftarın üzerine yürüyor. Vizyon yerle bir... Şunu unutmayın Sayın Ali Koç; yönetimler ve teknik heyetler gelip geçicidir. Gerçek olan taraftarlardır. Başarılı sonuçlarda sizleri göklere çıkaran taraftarlar, başarısızlıkta da sizlerden hesap sorar. Bu durum, her kulüpte böyledir. Sicili bozuk dediğiniz Fatih Terim; Belhanda'ya saldırmaya kalkan Deniz Türüç'ü ayırarak, futbolcunuzu olası büyük bir ceza almaktan kurtardı. Nerde kaldı centilmenlik, nerede kaldı vizyon Sayın Ali Koç! Siz başarısızlıkta adeta tarih yazarken, Fenerbahçe taraftarı sizi istifaya davet etti. Dediğim gibi medyayı, MHK'yi, TFF'yi suçlarken, sizi büyük yıkıma uğratan başarısız teknik heyetinizi göremediniz. O teknik heyet yüzünden şimdi istifanız isteniyor. Şu durumda Ersun Yanal'ı göndermeniz bile çözüm değil! 1.5 yılda 30 transfer yaptınız, sonuç koca bir hüsran! Şunu da unutmayın Sayın Ali Koç; taraftar artık 'medya suçlu, MHK suçlu, TFF suçlu' söylemlerini yemiyor. Çünkü ortada bir gerçek var! F.Bahçe sahada yürüyor! Ortada bir gerçek daha var! F.Bahçe şampiyonluk yarışına büyük ölçüde havlu attı!

KAPSAL: Comolli'nin gelmesi, yaptığı yanlış transferler ve Ali Koç'un yanlış tercihleri kulübün bugünlere gelmesinin en büyük nedeni. 1.5 yılda 3 tane hoca değişti, 30 futbolcu alındı. Yanlış transferler ve de sosyal medya tarafından getirilen teknik adam (Ersun Yanal), çoğu mevkilerdeki yanlış ve gereksiz takviyeler, bazı mevkilerde alternatifsiz olunması F.Bahçe'deki plansızlığı net bir şekilde ortaya koyuyor. Ersun Yanal hâlâ takıma sağlam bir oyun oturtamadı, takım içinde rekabeti oluşturamadı. Büyük takımlarda A, B, C planları olur, F.Bahçe'de bu hiçbir zaman oluşmadı. Tek plan üzerinden çağ dışı kalmış bir oyun kurgusuyla bu işi götürmek zaten mümkün değildi. Çıkan sonuç da her şeyi anlatıyor. Taraftarın Koç'a söylemleri hoş değil. Bu kabul edilmez bir olay. Yalnız F.Bahçe başkanı da taraftarla muhatap olmamalıydı. Bulunduğu yerden aşağıya inmesi büyük bir kulüp başkanı için hiç hoş olmadı. Böyle bir söylem varsa o insan belirlenir bir daha statlara alınmaz.

KORKMAZ: Ali Koç, taraftar, sosyal medya ve genel kurul desteğiyle 20 yıllık Aziz Yıldırım başkanlığına son verdi. Bu durum gerçekleşirken, F.Bahçe gibi global bir spor markasının ihtiyaç duyduğu vizyona sahip olduğu iddia ediliyordu. Ülkenin en sevilen iki oyunu futbol ve basketbolda gelinen nokta ortada. Cocu, Comolli, transferler, Yanal tercihleri, sonuçları itibarıyla futbol takımını adeta bir girdaba düşürdü. Bunlar yetmezmiş gibi, kulüp ve yönetim adına konuştuğu izlenimini yaratan, TFF'yi, hakemleri, rakip yönetimle hocalarını, medyayı hatta atanmış ve seçilmiş devlet adamlarını dahi ''düşman'' ilan eden sosyal medya hesapları, kişiler ve klikler, 113 yıllık kulübe büyük zarar verdi. Bu öyle tarifsiz bir zarar ki; o sözde kanaat önderleriyle F.Bahçeliler'i (futbolcu ve teknik heyet dahil) yanlış hedeflere motive ettiler. Bu sağlıksız odaklanmanın en kötü sonuçlarından biri de; Fenerbahçeli olan-olmayan futbolseverlerde Fenerbahçe futbol takımına dair oluşan antipati.

"SORUMLU KOÇ VE YANAL"

Taraftarla kavga sırasında 'Beni satmayın' diye bağıran Başkan Ali Koç ne demek istiyor? Koç'u kimler satmış olabilir? Fenerbahçe'nin bu tablosunda baş sorumlu kim?

UZUNDURUKAN: Türkiye'de herhalde ilk kez bir kulüp başkanı, tribünlerden atlayıp, taraftarının üzerine yürüyor! Küme düşen kulüplerde bile taraftarların ağır tepkilerine maruz kalan başkanlar bunu yapmadı! Yapılmaz da! Çünkü taraftarlar yeri geliyor kolundaki saati satıp maça gidiyor, yeri geliyor çoluk çocuğunun rızkından kısarak kombine alıyor, bilet alıyor... Kulübü için bunca fedakarlığı yapan taraftarın da başarısızlık anında 'yönetime, teknik heyete' tepki göstermesi en doğal hakkıdır. Bütün dünyada böyledir. Görmezsin, duymazsın, 'taraftar haklı yahu' der, susarsın! 25 milyon Fenerbahçe taraftarı, Ali Koç'u başkanlığa getirdi. Sonsuz destek verdi! 1.5 yıldır ortada bir başarısızlık var! Hayal kırıklığına uğrayan Fenerbahçe taraftarı da şimdi faturayı yönetime ve teknik heyete kesiyor! Yani Fenerbahçe taraftarı kimseyi satmıyor! Onlar sadece ve sadece bu takımdan başarı bekliyor! Bu kötü tablonun baş sorumluları Fenerbahçe yönetimi yani Başkan Ali Koç ve teknik direktör Ersun Yanal! Taraftar da şimdi hem Ali Koç'tan hem de Ersun Yanal'dan istifa etmelerini bekliyor.



KAPSAL: Ali Koç ne kadar iyi niyetli de olsa, kulübü ekonomik darboğazda alsa da ve kulüp kasasına 200 milyon dolar para girdisi sağlasa da yaptığı hem menajer hem de teknik kadro yanlışlarından dolayı sorumludur. Kulübün futbol aklının, hem saha dışında hem de saha içinde yaptığı yanlış seçimlerin neticesinde olaylar bu noktaya geldi. Bu kulüp için iyi niyetiyle çok iş yaptığını ama başarısızlığın net bir şekilde ortaya çıktığı kötü günlerde camianın daha fazla kenetlenmesini istediğini belirten bir cümle kurmuştur 'Beni satmayın' diyerek. Futbolun bir gerçeği vardır, özellikle bizim ülkemizde ekonomik durumlarla fazla ilgilenilmez; herkes saha içi performansa bakar. Hele ezeli rakibinize 20 sene sonra kötü oynayarak yenilirsen bunu taraftara anlatmak kolay değildir. Gösterilen reaksiyonun en büyük sebebi budur.

KORKMAZ: Ben, o hiç de hoş olmayan olay esnasında ''beni satmayın'' değil de ''beni itip kakmayın'' gibi bir şey dediğini sanmıştım. Her iki olasılık da Fenerbahçe camiası adına hayli üzücü. Fenerbahçe camiası en zor ve en zayıf gününde bile başkanını satmaz. Gerçek Fenerbahçeli başkanını hiçbir koşulda itmezkakmaz. Fenerbahçe de her büyük kurum gibi her zaman, her koşulda, ayağa kalkmayı ve devam etmeyi başarmanın yolunu bir şekilde bulmuştur, bulacaktır.

"ORTAK AKIL GEREKLİ"

Her defasında TFF'yi, hakemleri, Tahkim'i ve rakip kulüpleri ve medyayı suçlayan Koç, 20 yıl sonra Galatasaray'a yenilen başkan olarak tarihe geçti. Koç ne yapmalı?

UZUNDURUKAN: Başkan Ali Koç öz eleştiri yapmalı! Altyapıya önem veren, pırıl pırıl gençleri Türk futboluna sunan, ayağını yorganına göre uzatan Trabzonspor'u örnek almalı mesela... Ama Başkan Koç ne yapıyor, her fırsatta Trabzonspor üzerinden doğru olmayan mesajlar vermeye çalışıyor! Ama taraftarı bunları yemiyor artık! Doğru teknik direktör bulmalı, başarıya aç ve yetenekli oyuncular transfer etmeli. Her transfer döneminde milyonlarca euro'yu sokağa atmamalı. Medyayı, hakemleri ve federasyonu suçlamayı bırakmalı! Yemiyor taraftar bunları yemiyor! Maçtır bu kaybedersin de kazanırsın da... 20 yıl sonra Galatasaray'a kaybetmek her şeyin sonu değil! Sonuçta yenildiğiniz takım, son iki sezonun şampiyon takımı. Ama tribünden atlayıp, Fenerbahçe taraftarının üzerine yürümek çok yanlış! Sayın Ali Koç, sadece 20 yıl sonra Galatasaray'a yenilen başkan olarak tarihe geçmedi; o tribün fotoğrafları ile (tribünden atlayıp, taraftarın peşine düşmesi ile) de tarihe geçti.



KAPSAL: Ali Koç başkan olduğunda Fenerbahçe taraftarı farklı işler yapacağını düşünüyordu. O da şampiyonluk sözü vererek geldi. Ali Koç geçen sezondan bu sezona kadar hep suçlamalarda bulundu. Geçen yılki TFF'yi, MHK'yi, hakemleri, teknik adamları, basını; bu sezona geldiğimizde de yeni TFF'yi, MHK'yi, hakemleri, teknik adamları, basını, sportif direktörü kısaca herkesi suçlu olarak gösterdi. Ali Koç, Ali Koç gibi davranmalı. Önce öz eleştiri yapmalı. O zaman takımın eksiklerini görüp gelişim için neler yapacağına kafa yoracaktır. Fenerbahçe'nin bu öz eleştiriye ciddi anlamda ihtiyacı vardır.

KORKMAZ: Gelinen noktada yapılacak tek şey mevcut Fenerbahçe yönetiminin, Fenerbahçe markasından menfaatleri doğrultusunda faydalanmak için yanaşan bazı art niyetli kişiler yerine, kulübün gerçek kanaat önderleriyle (misal; Vefa Küçük, Ali Şen, Aziz Yıldırım...) bütünleşerek hayat bulacak bir ortak aklın ışığında, bilimsel ve profesyonel yöntemlere başvurulmasıdır.