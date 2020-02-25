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25 Şubat 2020, Salı
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'de büyük çöküş

Fenerbahçe'de büyük çöküş

galibiyetiyle şampiyonluk şarkılarının söylendiği F.Bahçe’ye son 4 maçta bir haller oldu. Bu süreçte yalnızca 1 puan alan Kanarya, 2.’likten 6.’lığa düştü, zirveyle puan farkı da açıldı.

Süper Lig'in 19. haftasında 'i 2-0'lık skorla yenen 'de şampiyonluk şarkıları söyleniyordu. Alınan 3 puanın dışında, "Sezonun en iyi futbolu" yorumları yapılıyordu. Lider 'un 4 puan arkasında ikincilikte yer alan sarı-lacivertlilerde tüm camia tek yürek olurken, son 4 maçta ise takıma bir haller oldu. 'a yenilen Kanarya, ile berabere kaldı, A.Gücü ve 'da 3'er puan bıraktı.

ZİRVEYLE FARK AÇILIYOR
Son 4 haftada 11 puan kaybeden 'ın öğrencileri, bu süreçte 2.'likten 6. sıraya geriledi, şampiyonluk yarışında çok ağır yara aldı. 'de ezeli rakibi Galatasaray'a karşı yenilmezlik serisi de son bulan sarı- lacivertlilerin bitime 11 hafta kala zirveyle arasındaki puan farkı iyice açıldı. Fenerbahçe'nin bir maç eksiğiyle liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor'la takipçileri Galatasaray ve Sivasspor ile arasında 7 puan fark bulunuyor.

  1. 25.2.2020
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