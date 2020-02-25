Fenerbahçe'de büyük çöküş

Süper Lig'in 19. haftasında Başakşehir'i 2-0'lık skorla yenen Fenerbahçe'de şampiyonluk şarkıları söyleniyordu. Alınan 3 puanın dışında, "Sezonun en iyi futbolu" yorumları yapılıyordu. Lider Sivasspor'un 4 puan arkasında ikincilikte yer alan sarı-lacivertlilerde tüm camia tek yürek olurken, son 4 maçta ise takıma bir haller oldu. Trabzonspor'a yenilen Kanarya, Alanyaspor ile berabere kaldı, A.Gücü ve Galatasaray'da 3'er puan bıraktı.



ZİRVEYLE FARK AÇILIYOR

Son 4 haftada 11 puan kaybeden Ersun Yanal'ın öğrencileri, bu süreçte 2.'likten 6. sıraya geriledi, şampiyonluk yarışında çok ağır yara aldı. Kadıköy'de ezeli rakibi Galatasaray'a karşı yenilmezlik serisi de son bulan sarı- lacivertlilerin bitime 11 hafta kala zirveyle arasındaki puan farkı iyice açıldı. Fenerbahçe'nin bir maç eksiğiyle liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor'la takipçileri Galatasaray ve Sivasspor ile arasında 7 puan fark bulunuyor.