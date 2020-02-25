Fenerbahçe'de büyük çöküş
Başakşehir galibiyetiyle şampiyonluk şarkılarının söylendiği F.Bahçe’ye son 4 maçta bir haller oldu. Bu süreçte yalnızca 1 puan alan Kanarya, 2.’likten 6.’lığa düştü, zirveyle puan farkı da açıldı.
Süper Lig'in 19. haftasında Başakşehir'i 2-0'lık skorla yenen Fenerbahçe'de şampiyonluk şarkıları söyleniyordu. Alınan 3 puanın dışında, "Sezonun en iyi futbolu" yorumları yapılıyordu. Lider Sivasspor'un 4 puan arkasında ikincilikte yer alan sarı-lacivertlilerde tüm camia tek yürek olurken, son 4 maçta ise takıma bir haller oldu. Trabzonspor'a yenilen Kanarya, Alanyaspor ile berabere kaldı, A.Gücü ve Galatasaray'da 3'er puan bıraktı.
ZİRVEYLE FARK AÇILIYOR
Son 4 haftada 11 puan kaybeden Ersun Yanal'ın öğrencileri, bu süreçte 2.'likten 6. sıraya geriledi, şampiyonluk yarışında çok ağır yara aldı. Kadıköy'de ezeli rakibi Galatasaray'a karşı yenilmezlik serisi de son bulan sarı- lacivertlilerin bitime 11 hafta kala zirveyle arasındaki puan farkı iyice açıldı. Fenerbahçe'nin bir maç eksiğiyle liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor'la takipçileri Galatasaray ve Sivasspor ile arasında 7 puan fark bulunuyor.
- 25.2.2020
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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