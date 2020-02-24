Olayların perde arkası ortaya çıktı! Ali Koç o söze çok sinirlendi
Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu. Bu yenilgi sonrası kulüp başkanı Ali Koç'un, kendisine tepki gösteren taraftarların bulunduğu tribüne atlamasıyla ortalık bir anda karıştı. Olayın perde arkasında yaşananlar ortaya çıktı...
Fenerbahçe taraftarının, Galatasaray derbisinde alınan 3-1'lik mağlubiyet sonrası hedefindeki isimlerden biri de başkan Ali Koç oldu. Koç'un oturduğu bölümün tam alt kısmındaki Fenerium alt E tribününde başkana tepki gösterilmesi sonrasında ortalık karıştı.
Sabah'ta yer alan habere göre olayın perde arkasında taraftarların başkan Ali Koç'a söylediği sözler yatıyor. Ali Koç, bazı taraftarların "Vizyon vizyon" diye bağırmasına çok sinirlendi. Taraftarların yanına gitmeye çalışan başkan Ali Koç'u korumaları sakinleştirmeye çalıştı. Başkan cam bariyere doğru hamle yaptı.
Alt tribüne inmesi için engel olmaya çalışıldı ancak başarılı olunmadı. Başkan Koç'un dahil olduğu tartışma koridorlara da taşındı.
- 24.02.2020
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Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
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kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
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Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Olayların perde arkası ortaya çıktı! Ali Koç o söze çok sinirlendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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