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24 Şubat 2020, Pazartesi
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Olayların perde arkası ortaya çıktı! o söze çok sinirlendi

Olayların perde arkası ortaya çıktı! Ali Koç o söze çok sinirlendi

'in 23. haftasında sahasında ezeli rakibi 'a 3-1 mağlup oldu. Bu yenilgi sonrası kulüp başkanı 'un, kendisine tepki gösteren taraftarların bulunduğu tribüne atlamasıyla ortalık bir anda karıştı. Olayın perde arkasında yaşananlar ortaya çıktı...

taraftarının, derbisinde alınan 3-1'lik mağlubiyet sonrası hedefindeki isimlerden biri de başkan oldu. Koç'un oturduğu bölümün tam alt kısmındaki Fenerium alt E tribününde başkana tepki gösterilmesi sonrasında ortalık karıştı.

Sabah'ta yer alan habere göre olayın perde arkasında taraftarların başkan Ali Koç'a söylediği sözler yatıyor. Ali Koç, bazı taraftarların "Vizyon vizyon" diye bağırmasına çok sinirlendi. Taraftarların yanına gitmeye çalışan başkan Ali Koç'u korumaları sakinleştirmeye çalıştı. Başkan cam bariyere doğru hamle yaptı.

Alt tribüne inmesi için engel olmaya çalışıldı ancak başarılı olunmadı. Başkan Koç'un dahil olduğu tartışma koridorlara da taşındı.


Ali Koç'un koridordaki görüntüleri ortaya çıktı!

  1. 24.02.2020
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