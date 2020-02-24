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24 Şubat 2020, Pazartesi
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Haberler Fenerbahçe Ersun Yanal'dan Ali Koç'a cevap! Ayrılığın tek şartı...

'dan 'a cevap! Ayrılığın tek şartı...

Ersun Yanal'dan Ali Koç'a cevap! Ayrılığın tek şartı...

Süper Lig'in 23. haftasında Türk futbolseverler tarihi bir ana tanıklık etti. , 21 yıl aradan sonra Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde ezeli rakibi 'a 3-1'lik skorla yenildi. Alınan ağır mağlubiyetin ardından taraftarlar, teknik direktör ve Başkan 'u istifaya davet ederken, maç sonrasında ayrılık için toplantı yapıldığı ortaya çıktı.

Derbinin ardından Başkan , 'a ayrılık kararını bildirdi... Yanal'ın ise tazminatını almadan ayrılmak istemediği öğrenildi.

'de yenilgisi sonrası taşlar yerinden oynadı... Kadıköy'de 21 yıl sonra Galatasaray'a mağlup olan ve ezeli rakibinin 7 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de kötü gidişin faturası teknik direktör Ersun Yanal'a kesildi. Yönetim, Yanal'la yolları ayırma kararı aldı.

ERSUN YANAL TAZMİNAT İSTİYOR

Fenerbahçe Başkan Ali Koç, dünkü derbi sonrası ayrılık için Ersun Yanal'la bir araya geldi. Sezon sonuna kadar sözleşmesi olan Yanal'ın kalan ücretini istediği ve pazarlıkların sürdüğü öğrenildi.

KAZAK: AÇIKLAMA YAPACAK

Ersun Yanal'ın takımdaki durumu ile ilgili konuşan yardımcısı Volkan Kazak ise, "Ersun hoca gerekli açıklamayı birkaç gün içinde yapacak." dedi. Yanal'ın gidişi artık an meselesi.

LİSTEDEKİ İLK İSİM NIKO KOVAC

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Ersun Yanal'dan sonra kimi getireceği merak konusu olurken listedeki ilk ismin B.Münih'ten ayrılan Niko Kovac olduğu gelen bilgiler arasında.

  1. 24.02.2020
  2. Güncelleme: 24.02.2020 09:58
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