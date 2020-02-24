Ersun Yanal'dan Ali Koç'a cevap! Ayrılığın tek şartı...
Süper Lig'in 23. haftasında Türk futbolseverler tarihi bir ana tanıklık etti. Fenerbahçe, 21 yıl aradan sonra Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde ezeli rakibi Galatasaray'a 3-1'lik skorla yenildi. Alınan ağır mağlubiyetin ardından taraftarlar, teknik direktör Ersun Yanal ve Başkan Ali Koç'u istifaya davet ederken, maç sonrasında ayrılık için toplantı yapıldığı ortaya çıktı.
Derbinin ardından Başkan Ali Koç, Ersun Yanal'a ayrılık kararını bildirdi... Yanal'ın ise tazminatını almadan ayrılmak istemediği öğrenildi.
Fenerbahçe'de Galatasaray yenilgisi sonrası taşlar yerinden oynadı... Kadıköy'de 21 yıl sonra Galatasaray'a mağlup olan ve ezeli rakibinin 7 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de kötü gidişin faturası teknik direktör Ersun Yanal'a kesildi. Yönetim, Yanal'la yolları ayırma kararı aldı.
ERSUN YANAL TAZMİNAT İSTİYOR
Fenerbahçe Başkan Ali Koç, dünkü derbi sonrası ayrılık için Ersun Yanal'la bir araya geldi. Sezon sonuna kadar sözleşmesi olan Yanal'ın kalan ücretini istediği ve pazarlıkların sürdüğü öğrenildi.
KAZAK: AÇIKLAMA YAPACAK
Ersun Yanal'ın takımdaki durumu ile ilgili konuşan yardımcısı Volkan Kazak ise, "Ersun hoca gerekli açıklamayı birkaç gün içinde yapacak." dedi. Yanal'ın gidişi artık an meselesi.
LİSTEDEKİ İLK İSİM NIKO KOVAC
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Ersun Yanal'dan sonra kimi getireceği merak konusu olurken listedeki ilk ismin B.Münih'ten ayrılan Niko Kovac olduğu gelen bilgiler arasında.
- 24.02.2020
- Güncelleme: 24.02.2020 09:58
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Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Ersun Yanal'dan Ali Koç'a cevap! Ayrılığın tek şartı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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