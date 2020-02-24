Başkan Ali Koç aşağı atladı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
24 Şubat 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Başkan Ali Koç aşağı atladı

Başkan aşağı atladı

Başkan Ali Koç aşağı atladı

Sarı-lacivertli kulübün başkanı da karşılaşma sonunda tepkilerin hedefindeki isimlerden biriydi.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı da karşılaşma sonunda tepkilerin hedefindeki isimlerden biriydi. Bazı taraftarlar yenilgisinin ardından Ali Koç'a sert tepki gösterdiler. Başkanı Koç'un bu anlarda tribünde aşağı bölüme inerek bu taraftarlarla tartıştığı belirtildi. Burada arbede çıktı. Araya girenler olayların daha da büyümesine engel oldu. Ali Koç bu olayların ardından Fenerbahçe soyunma odasına gitti. Buradan da sesler yükseldi.
  1. 24.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başkan Ali Koç aşağı atladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN