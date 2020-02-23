Volkan Demirel'den Altay Bayındır'a derbi uyarısı!

Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisine sayılı saatler kala sarı-lacivertli ekipte dış dünya ile kapılar kapandı.

Sarı Kanaryalar'da hem yönetim hem de teknik ekip moral ve motivasyon takviyelerini sürdürürken, takım kaptanı Emre Belözoğlu ile antrenör Volkan Demirel özel olarak devreye girdi.

Sporx'in haberine göre; Hazırlıklar esnasında kaleci Altay Bayındır ile yakından ilgilenen Demirel, derbi öncesi 21 yaşındaki futbolcuya mentörlük yaptı.

Zorlu mücadele öncesi genç file bekçisine uyarılarda bulunan emektar kaleci, "Taraftarımız yanımızda, bizi destekliyor ve bu kez çok daha farklı olacak. Kadıköy'de tarihi bir geleneğimiz var ve bu geleneğimizin devam etmesini sağlayanlardan biri de sen olacaksın, Fenerbahçe tarihine istemediğin bir şekilde geçmeyeceksin. Üzerinde baskı hissetme, rahat ol ve Fenerbahçe'nin Kadıköy gücüne inan, taraftarına güven, konsantrasyonunu son ana kadar en yüksek seviyede tut" ifadelerini kullandı.