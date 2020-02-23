Volkan Demirel'den Altay Bayındır'a Galatasaray derbisi uyarısı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
23 Şubat 2020, Pazar
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Haberler Fenerbahçe Volkan Demirel'den Altay Bayındır'a derbi uyarısı!

'den 'a derbi uyarısı!

Volkan Demirel'den Altay Bayındır'a derbi uyarısı!

hayatını 'de sonlandırdıktan sonra teknik ekipte yer alan , 'in 23. haftasında oynanacak olan derbisi öncesi genç kaleci 'a uyarılarda bulundu.

'in 23. haftasında oynanacak olan - derbisine sayılı saatler kala sarı-lacivertli ekipte dış dünya ile kapılar kapandı.

Sarı Kanaryalar'da hem yönetim hem de teknik ekip moral ve motivasyon takviyelerini sürdürürken, takım kaptanı Emre Belözoğlu ile antrenör özel olarak devreye girdi.

Sporx'in haberine göre; Hazırlıklar esnasında kaleci ile yakından ilgilenen Demirel, derbi öncesi 21 yaşındaki futbolcuya mentörlük yaptı.

Zorlu mücadele öncesi genç file bekçisine uyarılarda bulunan emektar kaleci, "Taraftarımız yanımızda, bizi destekliyor ve bu kez çok daha farklı olacak. 'de tarihi bir geleneğimiz var ve bu geleneğimizin devam etmesini sağlayanlardan biri de sen olacaksın, Fenerbahçe tarihine istemediğin bir şekilde geçmeyeceksin. Üzerinde baskı hissetme, rahat ol ve Fenerbahçe'nin Kadıköy gücüne inan, taraftarına güven, konsantrasyonunu son ana kadar en yüksek seviyede tut" ifadelerini kullandı.

  1. 23.02.2020
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