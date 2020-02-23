Volkan Demirel'den Altay Bayındır'a derbi uyarısı!
Futbol hayatını Fenerbahçe'de sonlandırdıktan sonra teknik ekipte yer alan Volkan Demirel, Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak olan Galatasaray derbisi öncesi genç kaleci Altay Bayındır'a uyarılarda bulundu.
Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisine sayılı saatler kala sarı-lacivertli ekipte dış dünya ile kapılar kapandı.
Sarı Kanaryalar'da hem yönetim hem de teknik ekip moral ve motivasyon takviyelerini sürdürürken, takım kaptanı Emre Belözoğlu ile antrenör Volkan Demirel özel olarak devreye girdi.
Sporx'in haberine göre; Hazırlıklar esnasında kaleci Altay Bayındır ile yakından ilgilenen Demirel, derbi öncesi 21 yaşındaki futbolcuya mentörlük yaptı.
Zorlu mücadele öncesi genç file bekçisine uyarılarda bulunan emektar kaleci, "Taraftarımız yanımızda, bizi destekliyor ve bu kez çok daha farklı olacak. Kadıköy'de tarihi bir geleneğimiz var ve bu geleneğimizin devam etmesini sağlayanlardan biri de sen olacaksın, Fenerbahçe tarihine istemediğin bir şekilde geçmeyeceksin. Üzerinde baskı hissetme, rahat ol ve Fenerbahçe'nin Kadıköy gücüne inan, taraftarına güven, konsantrasyonunu son ana kadar en yüksek seviyede tut" ifadelerini kullandı.
- 23.02.2020
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Volkan Demirel'den Altay Bayındır'a derbi uyarısı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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