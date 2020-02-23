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23 Şubat 2020, Pazar
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’nun yerine Tolgay

Gustavo’nun yerine Tolgay

'nin hocası , A.Gücü maçının 11'ine göre 2 değişik isimle derbisine çıktı. Yanal, cezalısı yerine 'a, yerine ise 'ye yer verdi. 60'ta çıkan Tolgay ıslıklandı yerine Deniz girdi. Deniz de kırmızı gördü.

'nin hocası , A.Gücü maçının 11'ine göre 2 değişik isimle derbisine çıktı. Yanal, cezalısı yerine 'a, yerine ise 'ye yer verdi. 60'ta çıkan Tolgay ıslıklandı yerine Deniz girdi. Deniz de kırmızı gördü.

  1. 23.2.2020
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