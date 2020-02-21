Bu ne yaman çelişki? Ali Koç Aziz Yıldırım'ı suçladığı şeyleri kendisi gerçekleştiriyor
Başkan Ali Koç’un çarşamba günü yaptığı basın toplantısı akabinde birçok soruyu da gündeme getirdi. Koç’un açıklamaları önceki söylemleriyle uyuşmadı. 3 Haziran 2018’deki kongrede Aziz Yıldırım’ın kavga dilini kullandığı ve yüz milyonlarca Euro’yu israf ettiğini söyleyen Koç’un karnesi pek de farklı değil.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, çarşamba günü gerçekleştirdiği basın toplantısında hatalı hakem kararları, hatalı atamalar üzerinde durmuş ve sarı-lacivertlilerin en çok haksızlığa uğrayan kulüp olduğunu söyleyerek TFF'yi de eleştirmişti. Koç'un bu açıklamaları akıllara kongrede yaptığı konuşmaları getirdi.
3 HAZİRAN'DAKİ SÖZLER AKILLARDA
3 Haziran 2018'deki kongrede eski başkan Yıldırım'ı eleştiren Koç, selefini harcanan yüz milyonlarca Euro'ya karşın başarı elde edilemesi ve tüm kulüplerle çatışma halinde olmakla suçlamıştı.
KAVGADAN GERİ DURMADI...
Aynı kongrede saygı gösteren ve saygı gören kulüp olacaklarını söyleyen Koç, geçen süre zarfında hem TFF, hem MHK hem de rakipleri hakkında sert gözler söylemekten geri durmadı.
HARCANAN PARA DAHA AZ DEĞİL!
Başkan Koç aynı zamanda tıpkı eski Başkan Aziz Yıldırım gibi yüz milyonlarca Euro harcamanın altına imza atmış durumda. Karşılığı olan başarı da pek yakın gibi durmuyor.
BÜTÜN SUÇ YILDIRIM'DA MI?
Kongrede Başkan Aziz Yıldırım'ı sert sözlerle eleştiren Koç, suçladığı bir çok konuda kendisi de pek farklı bir yöntem uygulamadı. (Takvim)
- 21.02.2020
- Nihat Özdemir'den Ali Koç için flaş sözler: Bıktım artık bir insan günde 5 kere arar mı?
- Hıncal Uluç: Türkiye'de 3 büyükler ile kardeş olmayı göze alacak kulüp yok
- Erman Toroğlu: Bildiriye kim imza attıysa şu anda konuşamaz
- Hıncal Uluç: Öğrendim ki Erman beni mahkemeye vermiş
- Levent Tüzemen: Bence risk alması gereken takım Fenerbahçe
- Dev derbi öncesi Ersun Yanal ve Fatih Terim'in planları ortaya çıktı
- Onur Recep Kıvrak ortaya çıktı! İşte son hali
- Galatasaray derbi hazırlıklarına devam etti! Mario Lemina...
- FIFA dünya sıralaması açıklandı! A Milli Takım...
- Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi çok kritik gelişme: Tehlike sona erdi!
-
Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
-
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
-
Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Bu ne yaman çelişki? Ali Koç Aziz Yıldırım'ı suçladığı şeyleri kendisi gerçekleştiriyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.