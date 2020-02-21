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21 Şubat 2020, Cuma
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Bu ne yaman çelişki? 'ı suçladığı şeyleri kendisi gerçekleştiriyor

Bu ne yaman çelişki? Ali Koç Aziz Yıldırım'ı suçladığı şeyleri kendisi gerçekleştiriyor

Başkan ’un çarşamba günü yaptığı basın toplantısı akabinde birçok soruyu da gündeme getirdi. Koç’un açıklamaları önceki söylemleriyle uyuşmadı. 3 Haziran 2018’deki kongrede ’ın kavga dilini kullandığı ve yüz milyonlarca Euro’yu israf ettiğini söyleyen Koç’un karnesi pek de farklı değil.

Başkanı , çarşamba günü gerçekleştirdiği basın toplantısında hatalı hakem kararları, hatalı atamalar üzerinde durmuş ve sarı-lacivertlilerin en çok haksızlığa uğrayan kulüp olduğunu söyleyerek 'yi de eleştirmişti. Koç'un bu açıklamaları akıllara kongrede yaptığı konuşmaları getirdi.

3 HAZİRAN'DAKİ SÖZLER AKILLARDA
3 Haziran 2018'deki kongrede eski başkan Yıldırım'ı eleştiren Koç, selefini harcanan yüz milyonlarca Euro'ya karşın başarı elde edilemesi ve tüm kulüplerle çatışma halinde olmakla suçlamıştı.

KAVGADAN GERİ DURMADI...
Aynı kongrede saygı gösteren ve saygı gören kulüp olacaklarını söyleyen Koç, geçen süre zarfında hem TFF, hem MHK hem de rakipleri hakkında sert gözler söylemekten geri durmadı.

HARCANAN PARA DAHA AZ DEĞİL!
Başkan Koç aynı zamanda tıpkı eski Başkan gibi yüz milyonlarca Euro harcamanın altına imza atmış durumda. Karşılığı olan başarı da pek yakın gibi durmuyor.

BÜTÜN SUÇ YILDIRIM'DA MI?
Kongrede Başkan Aziz Yıldırım'ı sert sözlerle eleştiren Koç, suçladığı bir çok konuda kendisi de pek farklı bir yöntem uygulamadı. (Takvim)

  1. 21.02.2020
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