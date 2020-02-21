Bu ne yaman çelişki? Ali Koç Aziz Yıldırım'ı suçladığı şeyleri kendisi gerçekleştiriyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, çarşamba günü gerçekleştirdiği basın toplantısında hatalı hakem kararları, hatalı atamalar üzerinde durmuş ve sarı-lacivertlilerin en çok haksızlığa uğrayan kulüp olduğunu söyleyerek TFF'yi de eleştirmişti. Koç'un bu açıklamaları akıllara kongrede yaptığı konuşmaları getirdi.

3 HAZİRAN'DAKİ SÖZLER AKILLARDA

3 Haziran 2018'deki kongrede eski başkan Yıldırım'ı eleştiren Koç, selefini harcanan yüz milyonlarca Euro'ya karşın başarı elde edilemesi ve tüm kulüplerle çatışma halinde olmakla suçlamıştı.

KAVGADAN GERİ DURMADI...

Aynı kongrede saygı gösteren ve saygı gören kulüp olacaklarını söyleyen Koç, geçen süre zarfında hem TFF, hem MHK hem de rakipleri hakkında sert gözler söylemekten geri durmadı.

HARCANAN PARA DAHA AZ DEĞİL!

Başkan Koç aynı zamanda tıpkı eski Başkan Aziz Yıldırım gibi yüz milyonlarca Euro harcamanın altına imza atmış durumda. Karşılığı olan başarı da pek yakın gibi durmuyor.

BÜTÜN SUÇ YILDIRIM'DA MI?

Kongrede Başkan Aziz Yıldırım'ı sert sözlerle eleştiren Koç, suçladığı bir çok konuda kendisi de pek farklı bir yöntem uygulamadı. (Takvim)