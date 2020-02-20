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20 Şubat 2020, Perşembe
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‘Vedat ’in tek düşüncesi var’

‘Vedat Muriç’in tek düşüncesi var’

Son haftaların suskun ismi F.Bahçe'nin yıldız ismi için menajerinden açıklama geldi. , şu sözleri sarfetti: "Temsilciliğini yaptığım Muriç'in kendisine gelen teklifleri sebebi ile aklının karıştığı iddiaları tamamen asılsız. oynamaktan son derece mutlu."

Son haftaların suskun ismi F.Bahçe'nin yıldız ismi için menajerinden açıklama geldi. , şu sözleri sarfetti: "Temsilciliğini yaptığım Muriç'in kendisine gelen teklifleri sebebi ile aklının karıştığı iddiaları tamamen asılsız. oynamaktan son derece mutlu."
  1. 20.2.2020
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